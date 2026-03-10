Neymar detona críticos e rebate polêmica com Ancelotti na Seleção: 'Tenho que ter saco'

A terça-feira (10) começou quente nos bastidores da Vila Belmiro. Após a repercussão de que sua ausência no embate contra o Mirassol, logo mais às 21h30 no Maião, teria frustrado os planos de Carlo Ancelotti, que estaria presente para observar o craque de perto, Neymar utilizou suas redes sociais para disparar contra as "teorias" sobre sua rotina.

Neymar em Santos x Vasco (Foto: Léo Barrilari / GazetaPress)

Em um vídeo carregado de ironia, o camisa 10 do Peixe demonstrou cansaço com o público sobre sua forma física e suas decisões de preservação no retorno ao futebol brasileiro.

— Se eu jogo machucado, eu estou errado. Se eu penso só em mim, estou errado. Se eu me poupo, estou errado. É muito difícil agradar todo mundo — disparou o jogador.

Neymar não poupou críticas aos comentaristas e fontes de bastidores que colocam sua convocação em xeque. O atacante, que não viajou com o elenco para o jogo desta noite pelo Brasileirão, questionou a postura de quem analisa sua recuperação e seus descansos programados.

A última partida de Neymar pela Seleção Brasileira foi em outubro de 2023 (Foto: Carl de Souza/AFP)

— O que mais me surpreende são essas pessoas que parece que estão do meu lado todos os dias, que começam a inventar histórias como se fossem a maior verdade do mundo. Tem que ter saco para aturar vocês — completou.

A polêmica ganhou corpo após a notícia de que a CBF havia planejado a ida de Carlo Ancelotti ao Estádio José Maria de Campos Maia especificamente para monitorar as condições de Neymar. A ausência do craque no confronto gerou um mal-estar interno na cúpula da Seleção, que esperava ver o jogador em ação antes da próxima lista oficial.