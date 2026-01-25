menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Escalação do Fluminense: John Kennedy é titular para jogo contra o Flamengo

Partida marca primeiro Fla-Flu do ano

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/01/2026
16:53
John Kennedy comemora seu gol pelo Fluminense no Brasileirão
imagem cameraJohn Kennedy comemora seu gol pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está escalado para o clássico contra o Flamengo, neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida marca o primeiro Fla-Flu de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Nonato e Lima, Canobbio; Serna e John Kennedy
(Técnico: Maxi Cuberas)

Time titular do Fluminense para enfrentar o Flamengo (Foto: Reporudção)
Time titular do Fluminense para enfrentar o Flamengo (Foto: Reporudção)

A relação conta com a base considerada titular neste início de temporada, já sem os nomes dos jovens que começaram a competição. O técnico Luis Zubeldía voltou a treinar o time após período afastado por procedimento médico, mas ainda não comandará a equipe à beira do campo.

➡️Alvo do Boca Juniors, Serna reafirma protagonismo no Fluminense

O Tricolor vem de vitória por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu e divide a liderança do Grupo A, enquanto o Rubro-Negro chega embalado após vencer o Vasco por 1 a 0, atuando com força máxima no Estadual.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía retorna aos treinos do Fluminense, mas não enfrenta o Flamengo

Todos os relacionados do Fluminense para enfrentar o Flamengo (Foto: Divulgação)
Todos os relacionados do Fluminense para enfrentar o Flamengo (Foto: Divulgação)

✅Ficha técnica
Fluminense x Flamengo
4ª rodada – Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stéfano
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias