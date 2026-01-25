Escalação do Fluminense: John Kennedy é titular para jogo contra o Flamengo

O Fluminense está escalado para o clássico contra o Flamengo, neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida marca o primeiro Fla-Flu de 2026.

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Nonato e Lima, Canobbio; Serna e John Kennedy

(Técnico: Maxi Cuberas)

A relação conta com a base considerada titular neste início de temporada, já sem os nomes dos jovens que começaram a competição. O técnico Luis Zubeldía voltou a treinar o time após período afastado por procedimento médico, mas ainda não comandará a equipe à beira do campo.

O Tricolor vem de vitória por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu e divide a liderança do Grupo A, enquanto o Rubro-Negro chega embalado após vencer o Vasco por 1 a 0, atuando com força máxima no Estadual.

✅Ficha técnica

Fluminense x Flamengo

4ª rodada – Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stéfano

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho