Brasil x Venezuela: rival tem jogadores de destaque no Brasileirão

Savarino comemora gol pelo Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 14/11/2024 - 17:35 • São Paulo (SP)

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira, 14 de novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em Maturín, às 18h (de Brasília). E a Seleção pode esperar um rival com amplo conhecimento do Brasil.

A seleção venezuelana conta com seis jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro: José Martínez (Corinthians), Nahuel Ferraresi (São Paulo), Tomás Rincón (Santos), Savarino (Botafogo), Soteldo (Grêmio) e Kervin Andrade (Fortaleza). Com conhecimento profundo do futebol brasileiro, esses “inimigos íntimos” do Brasil podem representar um desafio adicional para a Seleção Brasileira.

A Venezuela ocupa atualmente a oitava colocação nas Eliminatórias, com 11 pontos. O Brasil está em 4º lugar com 16 pontos e precisa de uma vitória para tentar ultrapassar o Uruguai e a Colômbia, que jogam na sexta-feira. O confronto é crucial para ambas as equipes, especialmente para a Venezuela, que busca recuperação após derrota para o Paraguai na última rodada.

Entre os jogadores da Venezuela no Brasil, Savarino tem se destacado no Botafogo com 23 participações em gols, somando 11 gols e 12 assistências em 49 jogos no ano com a camisa alvinegra.

José Martínez, que joga no Corinthians, é um dos pilares do meio de campo da seleção venezuelana. Para ser titular, barrou justamente Tomás Rincón, do Santos.

Jogadores da Venezuela comemoram gol sobre o Paraguai (Foto: Daniel Duarte / AFP)

Outro destaque é Nahuel Ferraresi, que mesmo sendo reserva no São Paulo, tem atuado bastante como titular da seleção venezuelana, mas será resrva contra o Brasil. Embora Soteldo, do Grêmio, e Kervin Andrade, do Fortaleza, sejam peças importantes para seus respectivos times, na seleção venezuelana ainda não contam com tanto prestígio. Andrade será reserva contra o Brasil, e Soteldo está fora, suspenso pelo acúmulo de cartões.

O atacante brasileiro Estêvão destacou a dificuldade do jogo, mencionando a familiaridade dos venezuelanos com o futebol brasileiro.

— A gente sabe que eles têm peças importantes jogando com a gente de futebol brasileiro e vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe, mas a gente vai suportar todos os obstáculos do jogo, se Deus quiser, e sair com a vitória — afirmou o atacante Estêvão, em entrevista à CBFTV.