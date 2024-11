Jornal espanhol se derrete por Estêvão: ‘O novo rei do futebol brasileiro’

Estêvão, atacante do Palmeiras e grande destaque da equipe no Brasileirão 2024, foi mais uma vez assunto em jornais europeus. Negociado com o Chelsea, o atleta de 17 anos foi chamado de "o novo rei do futebol brasileiro" pelo periódico "Marca", de Madri, em um artigo publicado nesta quinta-feira (14).

Estêvão volta a ser assunto na Europa

O jornal destacou a precocidade do palmeirense, que, antes mesmo da maioridade, enche os olhos de torcedores na campanha alviverde em 2024. Com o gol marcado na vitória contra o Grêmio, por 1 a 0 no Allianz Parque, Estêvão se tornou o primeiro jogador menor de 18 anos a alcançar 20 participações em gols em uma única edição de Brasileirão.

Os paralelos com o início bombástico de Neymar no Santos foram quase inevitáveis. O atual jogador do Al-Hilal, responsável direto por 16 gols do Peixe no Brasileirão de 2009 (dez gols e seis assistências), marca também quebrada pela joia alviverde, parabenizou Estêvão após o feito diante do Grêmio.

— Parabéns pelo recorde quebrado. Que você continue brilhando e encantando a todos com o seu futebol. Voa! - disse Neymar em publicação no Instagram.

Estêvão comemora gol do Palmeiras sobre o Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Em meio ao surgimento do novo "rei" brasileiro, o jornal alertou para a possível quebra de outros recordes pelo camisa 41 do Palmeiras. Artilheiro isolado do Brasileirão, com 12 gols marcados, ele pode se tornar o artilheiro mais jovem da história do torneio. Os números de Endrick na competição, que balançou as redes 11 vezes em 2023, já foram ultrapassados pelo ex-companheiro de time.

Além de Neymar e Endrick, Vini Jr. também foi tema de comparações. O jornal realizou um levantamento entre os três astros com relação às estatísticas nos primeiros 28 jogos no Campeonato Brasileiro. E Estêvão possui os melhores números entre o trio.

Vini Jr.: 5 gols e 3 assistências

Neymar: 4 gols e 6 assistências

Estêvão: 12 gols e 8 assistências

Vendido ao Chelsea, Estêvão ficará no Palmeiras até julho de 2025. Até o momento, no Campeonato Brasileiro, nenhum atleta participou de mais gols que o jogador do Palmeiras: ele lidera a artilharia (12 gols) e o ranking de garçons (8 assistências, empatado com Rodrigo Garro, do Corinthians).

