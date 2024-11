Torcedores do Brasil dão palpite em jogo contra a Venezuela

Dorival Júnior assumiu a Seleção Brasileira em janeiro de 2024 (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 12:45 • Maturín (VEN)

O Brasil de Dorival Júnior visita a Venezuela nesta quinta-feira (14), pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Depois de um momento turbulento, o time se encontrou na última Data Fifa, com duas vitórias, e parece ter alcançado a paz com a torcida.

➡️ Venezuela x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Horas antes de a bola rolar em Maturín, o Lance! questionou, em seu canal no WhatsApp, qual era o palpite dos torcedores brasileiros para o confronto. Os triunfos de outubro parecem ter exercido forte influência, e a confiança está em dia. A enquete ficou disponível por uma hora, e mais de 100 torcedores depositaram sua fé na vitória verde e amarela.

👀 Veja os palpites para Brasil x Venezuela

✅ 113 votos - vitória do Brasil

🟰 38 votos - empate

❌ 25 votos - derrota do Brasil

➡️ Brasil e Venezuela se enfrentam pela 30ª vez: veja os números do duelo

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palpites dos torcedores para Brasil x Venezuela, pelas Eliminatórias (Foto: Reprodução)

A Seleção entra em campo ocupando a quarta colocação da tabela, com 16 pontos. A Venezuela, precisando da vitória para seguir inteira na briga por uma vaga inédita no Mundial, está em oitavo, com apenas 11 pontos.

Para o confronto, Dorival Júnior contará com o retorno de Vini Jr, que não pôde atuar nos jogos de outubro devido a uma lesão. Neymar, astro da equipe, retornou aos gramados após ficar um ano se recuperando de ruptura ligamentar no joelho, mas sentiu um problema muscular e nem sequer foi convocado. A equipe deve ir a campo com: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães e Gerson; Savinho, Raphinha, Vini Jr e Igor Jesus.