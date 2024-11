Entenda como o Fluminense se beneficia do calendário do Brasileirão na Data Fifa

Jhon Arias em treinamento da Colômbia durante a Data Fifa (Foto: Divulgação/Colômbia)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Sem jogos por conta da Data Fifa, o Fluminense volta a entrar em campo diante do Fortaleza somente na próxima sexta-feira (22), pelo Brasileirão. Nesse sentido, o Tricolor se beneficia por poder contar com a presença de Jhon Arias, que está com a Colômbia durante as Eliminatórias.

No mês passado, o camisa 21 atuou por sua seleção no dia 15, chegou ao Rio de Janeiro no dia 16 e iniciou o clássico contra o Flamengo no dia 17 no banco de reservas. O atleta entrou no segundo tempo e foi peça decisiva na construção da vitória com um gol marcado sobre o rival.

Na atual Data Fifa, a Colômbia recebe o Equador na terça-feira (19), o que indica que Jhon Arias chegue ao Rio de Janeiro no dia 20 de novembro. Com isso, o atleta tem condições de participar do último treino comandado por Mano Menezes na véspera da partida contra o Fortaleza e iniciar como titular.

Nesta pausa, o meia-atacante é o único convocado do Fluminense para representar sua seleção, enquanto Facundo Bernal não foi chamado pelo Uruguai para os compromissos de novembro. Com isso, o Tricolor tem o elenco quase completo treinando desde terça-feira (12).

Mano Menezes conversa com Marcão durante treino do Fluminense na Data Fifa (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Importância de Jhon Arias no Fluminense

Jhon Arias possui uma importância sem muito grande para o Fluminense no Brasileirão e sua presença diante do Fortaleza é tratada como essencial. O atleta é o artilheiro da equipe na competição com seis gols marcados e é o segundo jogador do Tricolor com mais assistências no torneio.

Outro fator é que o Time de Guerreiros entrará em campo sabendo dos resultados de seus principais rivais na luta contra o rebaixamento. Com isso, a equipe de Mano Menezes saberá o que será necessário para manter o clube fora do Z4 por mais uma rodada.