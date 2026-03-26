Brasil x França será quarto duelo Ancelotti x Deschamps

Brasil x França também será o duelo de dois dos treinadores mais badalados na Europa em mais de uma década: Carlo Ancelotti e Didier Deschamps. O italiano, claro, dispensa comentários: foram três títulos de Champions League apenas com o Real Madrid a partir de 2013. Mas Deschamps também merece evidência: depois de marcar época como o capitão responsável por erguer pela primeira vez o troféu de campeão da Copa do Mundo pela França, em 1998, ele repetiu o feito como treinador, em 2018. Na história, os treinadores já se enfrentaram três vezes.

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Deschamps comanda a seleção da França desde 2012, quando saiu do Olympique de Marseille com a missão de recolocar os franceses no rumo do bom futebol. Vice-campeã mundial de 2006, a equipe ficou em último lugar em seu grupo no Mundial seguinte, o da África do Sul, em 2010, com um único ponto ganho em três partidas. Dois anos depois, a França parou ainda nas quartas de final da Eurocopa de 2012.

Aos poucos, Deschamps foi renovando o elenco e impondo um padrão de jogo que tornaria a seleção francesa em uma das mais badaladas dos últimos dez anos. Vice-campeã europeia de 2016, a França conquistou o bi da Copa do Mundo em 2018 e chegou à decisão em 2022.

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Carlo Ancelotti, por sua vez, é um dos técnicos mais vencedores da história. Além das três Champions League como técnico do Real Madrid, ele conquistou outras duas como treinador do Milan (pelo clube, também foi campeão europeu duas vezes como jogador). Curiosamente, em 2019 a France Football, do país de Deschamps, elegeu Ancelotti um dos dez maiores treinadores de futebol de todos os tempos.

Ancelotti treinou Deschamps; como técnicos, já se enfrentaram três vezes

Carlo Ancelotti chegou a treinar Didier Deschamps no fim da década de 1990. À época, o italiano comandava a Juventus, de Turim. O francês era volante da equipe.

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Na temporada 2010/2011, os dois se enfrentaram pela primeira vez como treinadores. À época, Ancelotti comandava o Chelsea e venceu o Olympique, treinado por Deschamps, por 2 a 0 em jogo da fase de grupos da Champions. No returno, os franceses levaram a melhor, com vitória por 1 a 0.

A última vez que os dois treinadores fizeram um duelo foi pelo Campeonato Francês de 2011/2012. Ancelotti estava à frente do PSG que venceu o Olympique por 2 a 1.

Carlo Ancelotti está à frente da Seleção Brasileira desde maio de 2025 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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