França abre o placar contra o Brasil: acompanhe ao vivo o jogo do Mundial sub-17

O Brasil enfrentará a França nesta terça-feira (18) às 10h30 (horário de Brasília) pelas oitavas de final do Mundial Sub-17, no campo 2 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar. A partida será decisiva: o vencedor avança às quartas de final, enquanto um eventual empate levará a decisão para os pênaltis. O vencedor encara o ganhador de Marrocos ou Mali nas quartas de final.

Setor mais concorrido, ataque deve ter testes de Ancelotti contra a Tunísia

A equipe brasileira, comandada por Carlos Eduardo Patetuci, chega invicta. No jogo anterior das oitavas, superou o Paraguai nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo normal, atuando com um jogador a menos durante quase toda a partida. Nas fases anteriores, o Brasil goleou Honduras por 7 a 0, venceu a Indonésia por 4 a 0 e empatou com Zâmbia por 1 a 1. O Brasil está escalado com: João Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Luccas Ramon e Arthur Ryan; Tiago, Zé Lucas, Felipe Morais; Ruan Pablo, Kayke, Dell.

A França, sob o comando de Lionel Rouxel, teve trajetória mais tranquila na segunda fase, liderando seu grupo com uma vitória por 2 a 0. Na fase de grupos, seus desempenhos foram variados, com uma vitória, um empate e uma derrota para Uganda por 1 a 0. E vai a campo com: Jourdren; Batbedat, Nassoko, Lomet e Ounissi; Camara, Munongo e Lesueur; Himbert, Valero e Batola.

O jogo

Com 2 minutos de jogo, o técnico do Brasil pediu desafio para a arbitragem, alegando pênalti da zaga francesa, mas o árbitro do Uzbesquistão não marcou a penalidade.

15 minutos - Brasil tenta controlar a posse de bola, trocando passes até encontrar espaços na defesa francesa. Já a França aposta nos contra-ataques para tentar chegar ao gol da Seleção Brasileira.

22 minutos - Ruan Pablo cobra falta lateral na área e o goleiro Jourdren se atrapalha, mas consegue defender e arma o contra-ataque, mas a defesa do Brasil se recuperou e afastou o perigo.



29 minutos - Juiz marca penalidade em lance de João Pedro com Camara.

31 minutos - Após revisão no VAR, juiz confirma penalidade.

33 minutos - João Pedro defende a penalidade de Batola, mas Himbert aproveita o rebote e marca o primeiro gol da partida. França 1 x 0.

40 minutos - Brasil volta a tomar o controle da partida após um período de instabilidade. Seleção, porém, não consegue criar chances claras de gol.

45 minutos - Nos acréscimos do primeiro tempo, Ruan Pablo faz grande jogada e chuta no canto, mas a bola desvia na zaga francesa no último lance da primeira etapa.