Brasil x Tunísia: retrospecto e estatísticas do confronto

Em 2002, o Brasil venceu por 4 a 1, e em 2022, por 5 a 1.

Brasil e Tunísia se enfrentaram em 2 amistosos, com 2 vitórias para o Brasil.

O confronto entre Brasil x Tunísia é curto, mas amplamente favorável à Seleção Brasileira. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas em partidas amistosas, e o Brasil venceu as duas. Foram nove gols marcados e apenas dois sofridos, com desempenho dominante nos dois encontros.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os jogos aconteceram em momentos distintos, separados por 20 anos. O primeiro foi em 2002, durante a preparação da equipe para a Copa do Mundo da Coreia e Japão, e o segundo em 2022, já sob o comando de Tite, às vésperas do Mundial do Catar.

Domínio brasileiro nos números

Ao longo dos dois duelos, o Brasil manteve 100% de aproveitamento, vencendo tanto fora de casa quanto em campo neutro. A Tunísia, por sua vez, ainda não conseguiu pontuar contra a equipe pentacampeã.

continua após a publicidade

Em solo tunisiano, o Brasil venceu por 4 a 1. Anos depois, em Paris, ampliou o retrospecto positivo com goleada por 5 a 1, confirmando o abismo técnico entre as seleções e o amplo favoritismo histórico dos sul-americanos.

Os jogos entre Brasil x Tunísia

O primeiro confronto ocorreu em 6 de junho de 2002, no Estádio 7 de Novembro, em Rades, capital tunisiana. Foi o último amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo, e o técnico Luiz Felipe Scolari testou formações alternativas. Mesmo com clima de festa local, o Brasil impôs sua superioridade técnica e venceu por 4 a 1, com gols de Rivaldo, Ronaldo, Edilson e Amoroso. O jogo serviu como ensaio final para a campanha que terminaria com o penta mundial no Japão, semanas depois.

continua após a publicidade

Duas décadas depois, as equipes voltaram a se enfrentar. Em 27 de setembro de 2022, no Parc des Princes, em Paris, a Seleção de Tite goleou por 5 a 1 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar.

Os gols brasileiros foram marcados por Raphinha (2), Richarlison, Neymar e Pedro, enquanto Talbi descontou para os tunisianos. O jogo ficou marcado por lances de destaque técnico do ataque brasileiro e também por atos de racismo nas arquibancadas, que geraram forte reação da equipe.

Desempenho e contexto dos confrontos entre Brasil x Tunísia

Nos dois encontros, o Brasil mostrou amplo domínio ofensivo e controle do jogo, com média de 4,5 gols marcados por partida. Em contraste, a Tunísia balançou as redes apenas duas vezes. Os duelos ocorreram em contextos de pré-Copa, servindo como preparação para a Seleção antes de competições mundiais — e em ambas as vezes o Brasil avançou até as fases decisivas dos torneios seguintes.

O histórico também mostra que as seleções nunca se enfrentaram em território brasileiro. A única partida em casa africana foi a de 2002, e o confronto mais recente foi realizado em campo neutro, na França.

Artilheiros e destaques

Entre os nomes marcantes, Raphinha foi o grande destaque do último duelo, com dois gols e atuação de alto nível no Parc des Princes. Neymar, Richarlison e Pedro também deixaram suas marcas na goleada de 2022, confirmando a força ofensiva brasileira naquela geração. Já no encontro de 2002, Ronaldo e Rivaldo brilharam em uma das últimas exibições conjuntas antes do penta. A diferença de 20 anos entre os confrontos evidencia a continuidade do poder ofensivo brasileiro ao longo das gerações.

Curiosidades e fatos históricos