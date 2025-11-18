menu hamburguer
Jornalista avalia trabalho de Ancelotti e estipula prazo a Neymar: 'Será resolvido'

Brasil encara a Tunísia nesta terça-feira (18)

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
05:20
Neymar antes da bola rolar para Flamengo x Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
A Seleção Brasileira entra em campo pela última vez em 2025, nesta terça-feira (17), para enfrentar a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, na França, pela Data Fifa de novembro. Ao Lance!, o jornalista Paulo César Vasconcellos avaliou o atual trabalho de Carlo Ancelotti e as recentes ausências de Neymar na lista de convocados.

— Esse trabalho (na Seleção) é de um semestre, já temos bons sinais, mas é uma corrida contra o tempo. Vamos contar muito com a experiência do Ancelotti. Referente ao Neymar, acredito que isso será resolvido apenas em maio do próximo ano. Suponhamos que o Santos, permaneça na Série A do Brasileirão, com o Neymar, e assim, que ele mostre serviço. É um cenário. Por hora, as lesões, não há condições de convocá-lo, a medida que isso poderia até expor ele neste momento — disse o comentarista.

Além disso, o jornalista também opinou sobre a possibilidade de Neymar não conseguir se encontrar apto para a Copa do Mundo. Para este cenário, PC Vasconcellos chamou atenção para o poder coletivo da equipe brasileira e para a presença de Estevão, Vinícius Jr, Luiz Henrique e Rodrygo.

— Me parece que o Ancelotti já trabalha com a possibilidade de não ter o Neymar. E ele está correto. Nesse cenário, teremos uma seleção com o jogo coletivo aprimorado. Jogadores que mostram que podem ser protagonistas são Estêvão, Luiz Henrique, Vinícius Jr e Rodrygo. Acho que a intenção do Ancelotti é empoderar esses jogadores, mas acredito que o italiano vai priorizar o coletivo.

Seleção Brasileira rumo a Copa

A Data Fifa chega ao fim para a Seleção Brasileira nesta terça-feira (18). Na data, o Brasil irá enfrentar a Tunísia, em um amistoso internacional, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, na França. Este será o último jogo da equipe em 2025.

Em 2026, a CBF ainda terá janelas para marcar últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026. O principal torneio de seleções acontece entre os dias 11 de junho a 19 de julho, e terá três países sedes: Estados Unidos, México e Canadá.

Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

