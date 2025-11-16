Cruzeiro: Cássio elege o melhor goleiro que viu atuar
Goleiro da Raposa aponta o alemão Neuer como o melhor jogador de sua posição
- Matéria
- Mais Notícias
Em uma postagem nas redes sociais do Cruzeiro neste domingo (16), o goleiro Cássio apontou qual é, na opinião dele, o melhor goleiro que viu atuar no futebol europeu. O escolhido foi o alemão Neuer, de 39 anos, que defende o Bayern de Munique.
Ingressos de Cruzeiro x Corinthians estão à venda: veja preços e como comprar
Futebol Nacional
Técnico e atacante do Cruzeiro comemoram resultados nas Eliminatórias para a Copa
Cruzeiro
Cruzeiro busca melhorar aproveitamento contra equipes do Z4 do Brasileiro
Cruzeiro
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
- Olhando a carreira complexa assim, para mim, o Neuer. Vou botar o Neuer porque o Neuer mudou o jeito de o goleiro jogar – respondeu Cássio, em duas questões diferentes em que tinha de escolher um dos goleiros apresentados pela assessoria de imprensa do Cruzeiro.
Campeão com a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, Manuel Neuer se destacou por atuar como um líbero, com muita qualidade também com os pés. O goleiro defendeu a Seleção Alemã por 15 anos, de 2009 a 2024, quando anunciou sua aposentadoria, em agosto.
As opções oferecidas na brincadeira feita pela assessoria do Cruzeiro apareceram, além de Neuer, os brasileiros Alisson e Júlio César, o italiano Buffon, o esloveno Oblak, o holandês Van der Sar, o tcheco Peter Cech, o alemão Oliver Kahn e o espanhol Casillas.
Veja a escolha do goleiro Cássio em cada duelo apresentado:
- Courtois ou Oblak? Courtois
- Courtois ou Alisson? Alisson
- Alisson ou Júlio César? Alisson
- Alisson ou Neuer? Neuer
- Neuer ou Van der Sar? Neuer
- Neuer ou Oliver Kahn? Neuer
- Neuer ou Casillas? Neuer
- Neuer ou Peter Cech? Neuer
- Neuer ou Buffon? Neuer
Pelo Cruzeiro, Cássio já disputou 82 partidas, desde julho do ano passado, quando estreou na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na Arena Independência, dia 13, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, foram 54 jogos, e grandes atuações que ajudaram a equipe celeste a estar em terceiro lugar no Brasileirão e classificada para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians.
- Matéria
- Mais Notícias