Cruzeiro: Cássio elege o melhor goleiro que viu atuar

Em uma postagem nas redes sociais do Cruzeiro neste domingo (16), o goleiro Cássio apontou qual é, na opinião dele, o melhor goleiro que viu atuar no futebol europeu. O escolhido foi o alemão Neuer, de 39 anos, que defende o Bayern de Munique.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Olhando a carreira complexa assim, para mim, o Neuer. Vou botar o Neuer porque o Neuer mudou o jeito de o goleiro jogar – respondeu Cássio, em duas questões diferentes em que tinha de escolher um dos goleiros apresentados pela assessoria de imprensa do Cruzeiro.

Campeão com a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, Manuel Neuer se destacou por atuar como um líbero, com muita qualidade também com os pés. O goleiro defendeu a Seleção Alemã por 15 anos, de 2009 a 2024, quando anunciou sua aposentadoria, em agosto.

continua após a publicidade

As opções oferecidas na brincadeira feita pela assessoria do Cruzeiro apareceram, além de Neuer, os brasileiros Alisson e Júlio César, o italiano Buffon, o esloveno Oblak, o holandês Van der Sar, o tcheco Peter Cech, o alemão Oliver Kahn e o espanhol Casillas.

Veja a escolha do goleiro Cássio em cada duelo apresentado:

Courtois ou Oblak? Courtois

Courtois ou Alisson? Alisson

Alisson ou Júlio César? Alisson

Alisson ou Neuer? Neuer

Neuer ou Van der Sar? Neuer

Neuer ou Oliver Kahn? Neuer

Neuer ou Casillas? Neuer

Neuer ou Peter Cech? Neuer

Neuer ou Buffon? Neuer

Cássio já disputou 82 partidas com a camisa do Cruzeiro (Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro)

Pelo Cruzeiro, Cássio já disputou 82 partidas, desde julho do ano passado, quando estreou na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na Arena Independência, dia 13, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, foram 54 jogos, e grandes atuações que ajudaram a equipe celeste a estar em terceiro lugar no Brasileirão e classificada para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians.