Série B: confira chances de acesso após resultados da 37ª rodada
Série B tem cenários indefinidos ainda até o final da competição
A 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro carimbou alguns resultados importantes. O Coritiba empatou por 0 a 0 com o Athletic, mas garantiu sua vaga na Série A do Brasileirão no ano que vem. Enquanto isso, o Remo caiu para a quarta colocação com a derrota pelo Avaí. Veja as chances de acesso após os resultados.
Probabilidades de acesso – Série B
- Coritiba – 100%
- Athletico-PR – 84,5%
- Criciúma – 57,8%
- Chapecoense – 56,2%
- Goiás – 43,6%
- Novorizontino – 31,0%
- Remo – 26,7%
- CRB – 0,061%
Times com 0% de chance
- Amazonas
- América-MG
- Athletic-MG
- Atlético-GO
- Avaí
- Botafogo-SP
- Cuiabá
- Ferroviária-SP
- Operário-PR
- Paysandu
- Vila Nova
- Volta Redonda
Probabilidades de rebaixamento - Série B
- Volta Redonda – 100%
- Paysandu – 100%
- Amazonas – 100%
- Ferroviária-SP – 58,3%
- Athletic-MG – 25,3%
- Botafogo-SP – 16,4%
Jogos que ainda faltam
A rodada da Série B ainda terminará com algumas partidas neste domingo (16).Veja os jogos faltantes:
- América-MG x Cuiabá
- Ferroviária x Athletico-PR
- Criciúma x Botafogo-SP
- Goiás x Novorizontino
