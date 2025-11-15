Série B: confira chances de acesso após resultados da 37ª rodada

A 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro carimbou alguns resultados importantes. O Coritiba empatou por 0 a 0 com o Athletic, mas garantiu sua vaga na Série A do Brasileirão no ano que vem. Enquanto isso, o Remo caiu para a quarta colocação com a derrota pelo Avaí. Veja as chances de acesso após os resultados.

Coxa confirmou o acesso para a Série A (Foto: Hedeson Alves/Agif/Gazeta Press)

Probabilidades de acesso – Série B

1 . Coritiba – 100% 2 . Athletico-PR – 84,5% 3 . Criciúma – 57,8% 4 . Chapecoense – 56,2% 5 . Goiás – 43,6% 6 . Novorizontino – 31,0% 7 . Remo – 26,7% 8 . CRB – 0,061%

Times com 0% de chance

Amazonas América-MG Athletic-MG Atlético-GO Avaí Botafogo-SP Cuiabá Ferroviária-SP Operário-PR Paysandu Vila Nova Volta Redonda

Probabilidades de rebaixamento - Série B

Volta Redonda – 100% Paysandu – 100% Amazonas – 100% Ferroviária-SP – 58,3% Athletic-MG – 25,3% Botafogo-SP – 16,4%

Jogos que ainda faltam

A rodada da Série B ainda terminará com algumas partidas neste domingo (16).Veja os jogos faltantes: