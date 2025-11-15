menu hamburguer
Futebol Nacional

Série B: confira chances de acesso após resultados da 37ª rodada

Série B tem cenários indefinidos ainda até o final da competição

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 15/11/2025
20:26
Iury Castilho Dellatorre Paysandu Coritiba
imagem cameraCoxa garantiu o acesso para a Série A (Foto: JP Pacheco/Coritiba)
A 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro carimbou alguns resultados importantes. O Coritiba empatou por 0 a 0 com o Athletic, mas garantiu sua vaga na Série A do Brasileirão no ano que vem. Enquanto isso, o Remo caiu para a quarta colocação com a derrota pelo Avaí. Veja as chances de acesso após os resultados.

Torcida do Coritiba faz festa na partida contra o Athletic Club no Couto Pereira pela Série B
Coxa confirmou o acesso para a Série A (Foto: Hedeson Alves/Agif/Gazeta Press)

Probabilidades de acesso – Série B

    1.
  1. Coritiba – 100%
    2. 2.
  2. Athletico-PR – 84,5%
    3. 3.
  3. Criciúma – 57,8%
    4. 4.
  4. Chapecoense – 56,2%
    5. 5.
  5. Goiás – 43,6%
    6. 6.
  6. Novorizontino – 31,0%
    7. 7.
  7. Remo – 26,7%
    8. 8.
  8. CRB – 0,061%

Times com 0% de chance

  1. Amazonas
  2. América-MG
  3. Athletic-MG
  4. Atlético-GO
  5. Avaí
  6. Botafogo-SP
  7. Cuiabá
  8. Ferroviária-SP
  9. Operário-PR
  10. Paysandu
  11. Vila Nova
  12. Volta Redonda

Probabilidades de rebaixamento - Série B

  1. Volta Redonda – 100%
  2. Paysandu – 100%
  3. Amazonas – 100%
  4. Ferroviária-SP – 58,3%
  5. Athletic-MG – 25,3%
  6. Botafogo-SP – 16,4%

Jogos que ainda faltam

A rodada da Série B ainda terminará com algumas partidas neste domingo (16).Veja os jogos faltantes:

  • América-MG x Cuiabá
  • Ferroviária x Athletico-PR
  • Criciúma x Botafogo-SP
  • Goiás x Novorizontino

