Roger Flores dispara sobre disputa entre Flamengo e Palmeiras: 'Não acredito'

O Flamengo tomou a liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro na última rodada. O Rubro-Negro venceu o Sport por 5 a 1 e viu o Verdão perder para o Santos por 1 a 0. O ex-jogador Roger Flores analisou a disputa pelo título.

Durante o programa "Seleção Sportv", o comentarista Roger Flores minimizou o impacto da última rodada do Brasileirão. Segundo ele, a disputa entre Flamengo e Palmeiras ainda está totalmente aberta.

- Dá para tirar de contexto essa última rodada dos dois. O Palmeiras muito mexido jogando fora contra um Santos muito mobilizado, que tinha que vencer de qualquer maneira. Era muito difícil. E o Flamengo em um jogo que foi muito facilidado pelas duas expulsões. Conseguiu reverter e fazer um placar largo. Mas a análise é muito rasa - começou Roger Flores.

- São cinco rodadas. Não acredito que as duas equipes vão ganhar os cinco jogos. São jogos difíceis. A próxima rodada em tese é mais difícil para o Flamengo. Vai ter seus desfalques, vai entender quem pode jogar o Fla-Flu. O Palmeiras pega o Vitória em casa com alguns reforços. Teoricamente é mais fácil - completou o ex-jogador sobre Flamengo e Palmeiras.

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo dia 29 de novembro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Flamengo quanto Palmeiras já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 71 pontos, contra 68 do Palmeiras. Ambos têm seis partidas a jogar; três até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.