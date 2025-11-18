Vidente crava o vencedor do amistoso entre Brasil x Tunísia

Seguindo a preparação para a próxima Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta a campo para o amistoso contra a Tunísia, nesta terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), em Lille, na França. Diante disso, o vidente Luís Filho, do canal "Renascer das Cartas", analisou as probabilidades de vitória e apontou um favoritismo para a equipe do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Inteligência artificial aponta resultado de Brasil x Tunísia com polêmica

Durante a análise, o tarólogo destacou que a Seleção Brasileira terá boas oportunidades para construir o resultado positivo durante os 90 minutos. No entanto, a equipe precisa ficar atenta aos espaços deixados, durante suas investidas ao ataque. Se conseguir encaixar a marcação e escapar em velocidade, o Brasil pode conquistar a vitória no amistoso.

Por outro lado, Luís Filho comentou que as alterações podem melhorar o estilo de jogo da Tunísia. Segundo o vidente, a equipe vai conseguir equilibrar as ações da partida em alguns determinados momentos, mas precisa ficar atenta com os espaços na marcação.

continua após a publicidade

Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será bastante disputada com poucas oportunidades para cada lado. A vitória deve ser construída por detalhes e a tendência é de que o Brasil tenha mais chances de vencer o último amistoso da temporada, contra a Tunísia.

Veja a provável escalação da Seleção Brasileira

Com Wesley na lateral-direita e Éder Militão formando a zaga ao lado de Marquinhos, o Brasil terá pelo menos duas mudanças na escalação para o amistoso com a Tunísia, nesta terça-feira (18), em Lille. A alteração foi confirmada pelo técnico Carlo Ancelotti antes de comandar o último treino, realizado nesta segunda-feira no local da partida.

continua após a publicidade

Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)

Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr. e Rodrygo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas