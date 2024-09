Brasil x Equador: como é o retrospecto do confronto?

Seleção Brasileira em treino de preparação para a partida contra o Equador (Foto: Divulgação/CBF)







Publicada em 06/09/2024 - 07:00 • Curitiba (PR) • Atualizada em 06/09/2024 - 09:42

Na busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026, Brasil e Equador se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba. O duelo é válido pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a competição mundial. De um lado, uma das seleções mais tradicionais e vitoriosas do mundo da bola; do outro, uma equipe que vem evoluindo nos últimos anos. Mas, afinal, quem venceu mais vezes no confronto entre Brasil e Equador?

Raio-X: Brasil x Equador

As seleções se enfrentaram 35 vezes, com uma vantagem esmagadora da equipe brasileira: são 27 vitórias do Brasil, seis empates e apenas duas derrotas para o Equador.

Na história do confronto, a Seleçao Brasileira já totalizou uma invencibilidade de 20 partidas, além da atual. O Brasil não perde para o Equador desde 2004, somando 12 confrontos. Como mandante, o retrospecto não é diferente. Jogando em casa, a Seleção Canarinho não venceu o Equador apenas uma vez, no jogo que acabou em empate.

Quando o assunto é gol, a equipe brasileira conseguiu balançar a rede 98 vezes, contra os 24 gols marcados pela seleção equatoriana. A maior goleada da história do confronto foi na Copa América de 1949, quando o Equador foi derrotado por 9 a 1, em jogo válido pela fase de grupos do torneio. No século 21, a maior diferença foi na vitória brasileira por 5 a 0 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010.

Na última vez que dividiram o gramado, a partida terminou empatada em 1 a 1, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, mas ambas as seleções garantiram vaga na competição mundial.

Informações gerais da partida

BRASIL x EQUADOR

7ª RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: sexta-feira, 6 de setembro de 2024, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Globo e Sportv