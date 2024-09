Santos anuncia venda de atacante a clube israelense

Patati será novo atacante de clube israelense (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 10:01 • Santos (SP)

O Santos anunciou nesta quarta-feira (4), dois dias depois do fim da janela de transferências, a transferência do atacante Weslley Patati para o Maccabi Tel Aviv, de Israel. As informações sobre valores oficias ainda não foram divulgadas.

O contato do Maccabi Tel-Aviv pelo jovem atacante não é novo, mas o Santos recusou a proposta inicial, que era de empréstimo, com a possibilidade de compra definitiva. Assim, o clube israelense, que na temporada disputa a Liga Europa, alterou os termos do acordo, que foram aceitos pelo Alvinegro Praiano.

Formado nas categorias de base do Santos, o atacante de 20 anos começou sua carreira no futebol profissional em 2022, ao ser promovido pelo Peixe. Em meio a briga do clube para voltar a elite do futebol brasileiro, Patati chegou a titularidade em alguns jogos, mas não era escolha principal de Fábio Carille.

Em questões de números, o jogador atuou em 33 partidas e marcou dois gols com a camisa alvinegra. Além de ter sido um dos grandes destaques da base do Santos, que fez com que Patati fosse convocado para a Seleção Brasileira Sub-18. Pelas categorias de base, em 2023, o atacante participou de 91 jogos, com 37 gols marcados e 7 assistências.