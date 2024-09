Palmeiras tem números melhores que os da campanha campeã do Brasileirão de 2023

Foto: Gabriel Machado/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 04/09/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

Forte candidato na briga pela taça do Brasileirão, o Palmeiras terá a chance de se tornar tricampeão na competição, já que luta rodada a rodada com os primeiros colocados. Em 2024, no entanto, os números do time comandado por Abel Ferreira nesta mesma fase do Nacional são ainda melhores que os da temporada passada.

Atualmente, o Verdão ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Brasileirão, com 47 pontos, três atrás do líder Botafogo e a apenas um do Fortaleza. O time paulista, no entanto, disputa apenas essa competição, já que foi eliminado recentemente da Copa do Brasil e Libertadores, e joga todas as suas forças em cada partida que resta neste torneio.

Na 25ª rodada do Brasileirão de 2023, o Palmeiras tinha 44 pontos. O número de vitórias também é superior agora: 14 contra 12, enquanto o saldo de gols segue o mesmo padrão: 19 até aqui.

Naquela campanha, o Verdão estava a oito pontos do líder, que também era o Botafogo e, rodada a rodada, graças às vitórias alviverdes aliadas aos tropeços alvinegros, o time foi chegando e, ao assumir a ponta da tabela na 34ª rodada, foi forte até levantar a taça. Em 2023, o Palmeiras sagrou-se campeão com 70 pontos.