São Paulo ultrapassa limite de estrangeiros no elenco para campeonatos nacionais

04/09/2024

No encerramento da janela de transferências, na última segunda-feira (2), o São Paulo anunciou seus dois últimos reforços para a reta final da temporada: o argentino Santiago Longo e o irlandês Jamal Lewis. Com as peças novas no elenco, o Tricolor ultrapassou o limite de estrangeiros que podem ser relacionados para jogos de campeonatos nacionais.

Agora, são dez estrangeiros na equipe comandada por Luis Zubeldía, mas nem todos eles poderão ser relacionados para os jogos, já que a regra da CBF permite que nove nomes podem estar nos jogos, seja em campo ou no banco de reservas de cada equipe.

De todos os estrangeiros do atual elenco, quatro são titulares: o atacante Calleri, os zagueiros Alan Franco e Arboleda, além do volante Bobadilla. O meio-campista Michel Araújo costuma entrar nas partidas, enquanto o zagueiro Ferraresi ganha menos oportunidades, caso também do meia-atacante Galoppo. Por outro lado, o volante Méndez não vem sendo relacionado pela comissão técnica.

Veja quem são os atletas estrangeiros do São Paulo:

Calleri - Argentina

Alan Franco - Argentina

Galoppo – Argentina

Santiago Longo – Argentina

Arboleda – Equador

Jhegson Méndez - Equador

Jamal Lewis - Irlanda do Norte

Bobadilla - Paraguai

Michel Araújo - Uruguai

Ferraresi – Venezuela