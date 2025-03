Novidade na escalação do Brasil para enfrentar a Argentina, o atacante Matheus Cunha pode ser o trunfo brasileiro para vazar o goleiro Emiliano Martínez, conhecido como Dibu, nesta terça-feira (25). O jogador do Wolverhampton balançou as redes nas duas vezes em que enfrentou o arqueiro do Aston Villa na atual temporada. Não só isso: foram dois golaços nos confrontos da Premier League.

continua após a publicidade

Em duelo como visitante, em setembro do ano passado, Matheus Cunha abriu o placar para os Wolves com belo chute de fora da área. No entanto, o Aston Villa de Dibu Martínez conseguiu a virada para 3 a 1. Mais recentemente, em fevereiro, o Wolverhampton deu o troco com vitória por 2 a 0 dentro dos seus domínios. Já nos acréscimos, o brasileiro sacramentou o triunfo com ótima arrancada em contra-ataque.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes dos dois duelos mais recentes, porém, Matheus Cunha não havia marcado em quatro confrontos contra Dibu na Inglaterra. Foram dois empates e uma vitória para cada lado. Não é surpresa que o brasileiro tenha balançado as redes justamente nos enfrentamentos mais recentes. Afinal, o atacante, que também atua como meia, vive grande fase. Com 13 gols e quatro assistências na atual edição da Premier League, despertou atenção de gigantes europeus e retornou com moral à Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Na primeira partida desta Data Fifa, contra a Colômbia, Dorival Júnior optou por colocar João Pedro, do Brighton, no comando do ataque. Dessa vez, Cunha foi o escolhido.

— O Matheus tem liberdade de movimentação, juntamente com o Vini Jr, ora como atacante, ora como meia-atacante. Vai depender muito de como a Argentina vai se movimentar em campo — explicou Dorival, em coletiva, sobre a escolha do atacante para iniciar pelo Brasil diante da Argentina.

continua após a publicidade

Matheus Cunha, atacante do Brasil que será titular contra a Argentina (Foto: EVARISTO SA / AFP)

➡️ Di Maria provoca Raphinha antes de Argentina x Brasil

Matheus Cunha e Dibu Martínez titulares: veja escalações de Brasil x Argentina

Argentina (Treinador: Lionel Scaloni): Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Almada e Julián Álvarez.

Brasil (Treinador: Dorival Júnior): Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Rodrygo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

➡️ Seleção sofre com lesões antes de clássico: de quem é a culpa?

O Brasil enfrenta a Argentina nesta terça-feira (25) pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O jogo está marcado para às 21h (de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires. Com um empate, os "hermanos" já garantem vaga na Copa do Mundo de 2026. Veja a classificação do torneio abaixo.