Autor do gol da vitória da Seleção Brasileira diante da Colômbia, Vini Jr encara a Argentina nesta terça-feira (25) como um dos grandes nomes da partida. Sem Messi ou Neymar em campo, a atenção está voltada para o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa na última temporada.

Na expectativa para o Superclássico das Américas, uma fala de admiração ao brasileiro repercutiu novamente nas redes sociais. Jaylen Brown, astro do Boston Celtics, foi o responsável por evidenciar o nome de Vini Jr na tensão pré-jogo.

Jornalista reconhecido na mídia esportiva estadunidense, Stephen A Smith esteve com Brown em outubro de 2024. Meses após o título de NBA, o jogador saiu do basquete na conversa e respondeu sobre questões da vida pessoal, como suas referências no esporte. Uma delas é Vini Jr, amigo do ala-armador, sendo espelho para Jaylen em temas sensíveis, como o combate ao racismo e representatividade.

— Alguém que admiro? Um bom amigo meu é o Vini Jr. Ele não fala inglês tão bem, mas neste verão pude ir ao Brasil, para vivenciar sua cultura e como é ser ele. Ele joga em Madri e lá tem muitos dos mesmos problemas que acontecem nos Estados Unidos em torno de racismo e coisas assim. Ele vindo do Brasil e podendo representar não só seu país, mas a América do Sul também, e eu acho que está fazendo isso com classe — disse Jaylen Brown, sobre o craque da Seleção Brasileira.

Carreira de Jaylen Brown

Escolhido pelo Boston Celtics como a terceira escolha do NBA Draft 2016, Jaylen Brown é um dos protagonistas da franquia mais vencedora da história da liga. Quatro vezes selecionado para o All-Star Game e campeão em 2024, ele também foi eleito o MVP (jogador mais valioso) dos cinco jogos das finais, vencida contra o Dallas Mavericks.

Fora das quadras, o camisa 7 é reconhecido pelo seu papel como ativista social. Durante a bolha da NBA, em 2020, ele falou abertamente sobre questões de saúde mental envolvendo a pandemia de Covid-19. Voz importante contra o racismo na liga, Brown já se posicionou diversas vezes sobre a falta de oportunidades para as pessoas negras nos Estados Unidos, o que deu origem a 7uice Foundation: instituição que busca oferecer oportunidades educacionais e atléticas para a comunidade negra estadunidense criada pelo astro.

