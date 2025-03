Que horas é o jogo do Brasil hoje? Veja onde assistir e escalações

O Brasil enfrenta a Argentina nesta terça-feira (25) pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O jogo da Seleção está marcado para às 21h (horário de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG), e terá transmissão da TV Globo (canal aberto) e do Sportv (canal fechado).

Confira informações de Argentina x Brasil; que horas será o jogo e escalações

Com 28 pontos obtidos em 13 partidas, a Argentina lidera a classificação. A equipe vem de uma vitória fora de casa contra o Uruguai e pode garantir matematicamente sua vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta rodada. Para isso, basta conquistar um empate contra a seleção brasileira ou contar com um tropeço da Bolívia, que enfrenta o Uruguai em El Alto.

Por outro lado, a seleção brasileira venceu a Colômbia na última quinta-feira por 2 a 1, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com esse resultado, o time comandado por Dorival Júnior chegou aos 21 pontos, subindo para a terceira posição na tabela, atrás do Equador, que possui 22 pontos.

➡️Brasil vai à Argentina para manter invencibilidade de quase 20 anos

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Treinador: Lionel Scaloni): Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández e Mac Allister; Simeone, Almada e Julián Álvarez.

BRASIL (Treinador: Dorival Júnior): Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Rodrygo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

