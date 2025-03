Scaloni projeta mudanças na Argentina contra o Brasil e elogia Thiago Almada

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni projetou poucas mudanças na Argentina para o confronto com o Brasil, no Monumental de Núñez. Com diversos desfalques, o treinador opta por mexer pouco na estrutura da equipe que venceu o Uruguai por 1 a 0, no Centenário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Técnico da Argentina se pronuncia sobre declarações de Raphinha

Nesta Data Fifa, a Albiceleste não pôde contar com Lionel Messi e Lautaro Martínez por conta de lesões em dois dos principais astros da companhia. Além da dupla, o comandante perdeu Nico González como opção, uma vez que o atacante foi expulso no jogo passado.

continua após a publicidade

Apesar das ausências, Scaloni conta com o retorno de De Paul, que foi preservado contra o Uruguai para reforçar a Argentina diante do Brasil. O treinador indicou que o meia deve voltar ao time titular e que não fará mais do que duas mudanças na equipe.

- Não posso confirmar, mas será muito parecido com o outro dia, com a chegada do Rodrigo De Paul, e vamos ver se há uma ou duas mudanças. Ontem (23), fizemos pouca (atividade). Hoje (24), iremos aprofundar e tomar a decisão final.

continua após a publicidade

Autor do gol e destaque da Argentina contra o Uruguai, Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo, está bem cotado para iniciar o confronto. O meia foi elogiado por Scaloni durante coletiva da Albiceleste e ganha sequência em meio a ausência de outros grandes nomes.

- Thiago (Almada) foi titular e demonstrou que tem condições de ser. Fez uma grande partida, não só com a bola nos pés. Estamos felizes com sua contribuição - declarou o treinador sobre o camisa 11.

Com a entrada de De Paul, existem duas opções: a saída de Paredes, o que manteria a estrutura da equipe que foi titular contra o Uruguai, mas também a saída de Simeone. Com essa última opção, o comandante preencheria mais o meio de campo contra o Brasil, mas perderia explosão de um ponta pelas extremidades do campo.

Segundo o "Olé", a provável escalação da Argentina contra o Brasil tem Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Almada e Álvarez.