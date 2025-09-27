Brasil vive reconstrução em expectativa pela Copa do Mundo Sub-20

A Seleção Brasileira vive a expectativa pela estreia na Copa do Mundo Sub-20, no Chile, com estreia marcada para este domingo (28), às 20h (de Brasília), contra o México, no Estádio Nacional. O momento é de reconstrução em uma chave muito difícil.

O Brasil não terá os grandes nomes da geração, como Endrick, Estêvão, Vitor Roque, Jair Cunha e Rayan, mas isso não abala a confiança do técnico Ramon Menezes. No período de preparação para a competição, foi destaco nas sessões de treinamentos o talento dos jovens da Amarelinha, que chegam na competição com status de campeões continentais.

Seleção no grupo da morte

O Grupo C da Copa do Mundo Sub-20 é, de longe, o mais equilibrado da competição. Com México, Brasil, Marrocos e a forte Espanha, ele carrega o apelido de "grupo da morte". Conhecimento, ao menos, há por parte da comissão técnica da CBF na categoria. A análise foi profunda durante janela na Granja Comary, em Teresópolis.

— México a gente já teve oportunidade de enfrentar duas vezes em 2024, com jogos em São Januário. Muito bem treinado, já sabemos como o México joga. Uma linha de cinco, com três zagueiros… É uma escola de muita posse de bola, pressionando muito, jogadores tentando controlar as ações. Vamos ter dificuldades, mas já conhecemos — disse Ramon Menezes, em entrevista coletiva.

— Marrocos teve a equipe principal como a sensação da última Copa. Vem crescendo muito no futebol, e eles têm mais oportunidades de fazerem preparações no país do que a gente. Isso tem sido uma vantagem, tanto e é que chegaram na Copa do Mundo Sub-20. Vai ser um adversário muito difícil.

Ramon teve a oportunidade de acompanhar de perto a execução da ideia que irá enfrentar no Chile. No fim de agosto, Flamengo e Barcelona decidiram o título do Intercontinental da categoria, com vitória do Rubro-Negro nos pênaltis.

Jan Virgili é um dos destaques da seleção sub-20 da Espanha (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

— Espanha é o jogo do controle, muita posse de bola, um jogo apoiado. Como foi aqui a final Barcelona e Flamengo. Um jogo muito difícil, mas um grande espetáculo, que o Flamengo conseguiu trazer. Eles estão trazendo o Cuesta, zagueiro 2007 (ano de nascimento) e o Virgili, que foi muito bem. É uma seleção muito forte. Nossa chave é muito forte. É estudar bastante os adversários, montar as estratégias, fazer com que esses atletas entendam as dificuldades, mas passar toda a confiança.

A Seleção Brasileira Sub-20 fará sua estreia contra o México, no domingo (28), às 20h (de Brasília). Em seguida, o Brasil irá enfrentar os marroquinos, no dia 1º de outubro, no mesmo horário, e fechará contra os espanhóis, dia 4, às 18h. Os dois primeiros de cada grupo conquistarão a classificação, assim como os quatro melhores terceiros colocados.

