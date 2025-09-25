menu hamburguer
Mais Esportes

Ex-craque da Seleção Brasileira perto da Kings League? Entenda

Douglas Costa estaria negociando para jogar pela G3x

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Marcelo Velloso,
25/09/2025
18:40
Atualizado há 2 minutos
Brasil x Peru - Eliminatórias para Copa-2018 - Neymar e Douglas Costa (Foto: André Mourão/MoWA Press)
Brasil x Peru - Eliminatórias para Copa-2018 - Neymar e Douglas Costa (Foto: André Mourão/MoWA Press)
O interesse do G3X, equipe presidida pelo streamer Gaules na Kings League Brasil, na contratação do atacante Douglas Costa é concreto. Contudo, a efetivação de um acordo com o ex-jogador da Seleção Brasileira está diretamente condicionada à resolução de pendências jurídicas que envolvem o atleta.

Douglas Costa em ação pelo Sydney FC (Foto: Reprodução / Instagram)
Douglas Costa em ação pelo Sydney FC (Foto: Reprodução / Instagram)

Segundo apuração do Lance!, a equipe está de olho no jogador de 35 anos, atualmente sem clube. A diretoria do G3X vê em Douglas Costa o nome ideal para ser a grande estrela da companhia, agregando talento indiscutível e uma visibilidade massiva para o projeto. Contudo, o martelo não será batido até que o jogador resolva suas questões pessoais na justiça.

Douglas Costa tem pendências judiciais

A principal cautela do G3X, segundo apurado, não é sobre a legalidade da inscrição do atleta. Por ser considerada uma competição de caráter amador, a Kings League não impõe impedimentos jurídicos para a participação de Douglas Costa. O caminho está legalmente livre para ele atuar. A preocupação da equipe de Gaules é outra: o risco de associar a imagem do time a um jogador com pendências judiciais e a incerteza sobre o foco e a disponibilidade do atacante enquanto lida com essas questões. A decisão é de não correr o risco antes de uma resolução definitiva.

A torcida e os fãs da Kings League ficam na expectativa. Para Douglas Costa, a proposta da Kings League surge como uma oportunidade de ouro. A possível chegada de uma estrela do calibre de Douglas Costa, que já brilhou com as camisas de Grêmio, Bayern de Munique, Juventus e Seleção Brasileira, seria um divisor de águas para a competição. Resta agora aguardar os próximos capítulos desta novela que promete agitar os bastidores do futebol e do entretenimento.

Números de Douglas Costa na Seleção Brasileira

Jogos: 31
Gols: 3
Assistências: 6

