Ex-craque da Seleção Brasileira perto da Kings League? Entenda

O interesse do G3X, equipe presidida pelo streamer Gaules na Kings League Brasil, na contratação do atacante Douglas Costa é concreto. Contudo, a efetivação de um acordo com o ex-jogador da Seleção Brasileira está diretamente condicionada à resolução de pendências jurídicas que envolvem o atleta.

Segundo apuração do Lance!, a equipe está de olho no jogador de 35 anos, atualmente sem clube. A diretoria do G3X vê em Douglas Costa o nome ideal para ser a grande estrela da companhia, agregando talento indiscutível e uma visibilidade massiva para o projeto. Contudo, o martelo não será batido até que o jogador resolva suas questões pessoais na justiça.

Douglas Costa tem pendências judiciais

A principal cautela do G3X, segundo apurado, não é sobre a legalidade da inscrição do atleta. Por ser considerada uma competição de caráter amador, a Kings League não impõe impedimentos jurídicos para a participação de Douglas Costa. O caminho está legalmente livre para ele atuar. A preocupação da equipe de Gaules é outra: o risco de associar a imagem do time a um jogador com pendências judiciais e a incerteza sobre o foco e a disponibilidade do atacante enquanto lida com essas questões. A decisão é de não correr o risco antes de uma resolução definitiva.

A torcida e os fãs da Kings League ficam na expectativa. Para Douglas Costa, a proposta da Kings League surge como uma oportunidade de ouro. A possível chegada de uma estrela do calibre de Douglas Costa, que já brilhou com as camisas de Grêmio, Bayern de Munique, Juventus e Seleção Brasileira, seria um divisor de águas para a competição. Resta agora aguardar os próximos capítulos desta novela que promete agitar os bastidores do futebol e do entretenimento.

Números de Douglas Costa na Seleção Brasileira

Jogos: 31

Gols: 3

Assistências: 6

