Pela última Data Fifa do futebol feminina do ano, a Seleção Brasileira dominou a Austrália e venceu por 3 a 1 o duelo amistoso. Dona do terceiro gol do Brasil, em Brisbane (AUS), a atacante Gio, quem defende atualmente o Atlético de Madrid, foi um dos grandes nomes do jogo. Após a partida, em entrevista coletiva, a camisa 21 comentou sobre a força ofensiva da equipe feminina e sua expectativa para o futuro do time de Arthur Elias.

- O nosso jogo é muito físico, a nossa mentalidade é sempre ir com tudo, atacar, pressionar bastante o time adversário e acho que esses são alguns dos nossos pontos fortes. Mostramos isso na Data FIFA de outubro, nas Olimpíadas, e hoje também. Se continuarmos com esse desempenho vamos conquistar muitos títulos - afirmou Gio.

Ainda na entrevista, a atacante foi questionada sobre a estadia na Austrália, já que pelo fuso horário diferente pode haver certa dificuldade na adaptação. Assim, Gio entende que cada atleta precisa ser responsável para estar preparada para os confrontos contra a seleção local.

Gio na Seleção Brasileira

Embora tenha sido convocada por Arthur Elias apenas duas vezes, Gio contribuiu com o placar em ambas as oportunidades, com dois gols nas duas "Data Fifa" em que participou, em 2024. Ao todo, a atacante tem 14 partidas disputadas com a Amarelinha e já marcou quatro gols.

Antes da convocação em outubro, a última vez que Gio havia sido escolhida para defender o Brasil foi na Copa América Feminina de 2022. Em sua carreira fora da Seleção, a brasileira começou nas categorias de base do Atlético de Madrid até fazer sua estreia no profissional pelo Madrid CFF. A atacante ainda passou por clubes como o espanhol Levante, e os ingleses Everton e Arsenal.

