Arthur Elias elogia Seleção feminina após vitória sobre a Austrália

Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira feminina, teceu elogios à atuação de sua equipe diante da Austrália, em Brisbane. Jogando com peças alternativas, o Brasil superou as donas da casa por 3 a 1, com dois gols de Amanda Gutierres e um de Gio Queiroz - Foord diminuiu para as Matildas.

continua após a publicidade

➡️ Seleção feminina vence a Austrália em amistoso com show de Amanda Gutierres

Em sua análise, o treinador respaldou a parte física das atletas por conta do fim de temporada, e salientou que a queda no rendimento é comum. No segundo tempo, a árbitra da partida deixou o jogo correr por mais 14 minutos, além dos 45' regulamentares.

- Por ser uma final de temporada para a grande maioria das nossas jogadoras, eu fiquei muito contente por conseguirem suportar essa intensidade e a gente fazer um trabalho coletivo usando todas as trocas, para que a equipe mantivesse e conseguisse enfrentar essa intensidade da Austrália. Conseguimos fazer um jogo consistente e tivemos mais chances de gols, com uma dedicação muito grande das jogadoras. Elas estão de parabéns pelo que conseguiram aqui hoje - afirmou o técnico.

continua após a publicidade

🔰 Seleção feminina foi a campo com peças alternativas

Questionado sobre o projeto atual de preparação, Arthur deixou as possibilidades abertas para todas as atletas. Além dos desfalques de Kerolin e Priscila, e da não convocação de Marta devido à reta final da NWSL nos Estados Unidos, o ex-Corinthians optou por poupar medalhões como Lorena e Adriana para dar espaço às atletas mais novas, como a própria Amanda Gutierres, que fez seus dois primeiros gols com a Amarelinha.

- Temos a ausência de algumas jogadoras e isso se deve a fatores como lesão, mas também por escolha em relação ao que precisamos fazer na Seleção Brasileira daqui para a frente. Queremos dar oportunidade para outras jogadoras, porque o Brasil tem muitos atletas jovens e talentosas. Meu objetivo é contar com todas as atletas do futebol brasileiro que têm qualidade e conhecimento para vestir a camisa da Seleção e, independentemente dos nomes, a nossa equipe tem que ser sempre muito competitiva - completou Elias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Arthur Elias foi escolhido pela CBF para substituir Pia Sundhage na Seleção Brasileira feminina em 2023 (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

O duelo, que serviu como preparação da seleção feminina para a Copa América de 2025, será repetido no domingo (1). Às 5h45 (de Brasília), Brasil e Austrália voltam a se enfrentar, desta vez no Cbus Super Stadium, em Gold Coast, também na Austrália.