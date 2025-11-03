Brasil tenta quebrar jejum na Copa do Mundo sub-17 após seis anos

O Brasil inicia nesta terça-feira (4) sua caminhada em busca do pentacampeonato da Copa do Mundo Sub-17. A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci estreia contra Honduras, às 9h30 (de Brasília), no Aspire Zone, em Doha, no Catar, país-sede da competição de 2025.

Após uma série de treinos táticos e técnicos realizados ao longo da semana, o time encerra a preparação nesta segunda-feira. O trabalho tem como foco fundamentos e organização coletiva, com cerca de 90 minutos de intensidade por sessão. A Seleção chega confiante, após boa campanha no Sul-Americano da categoria, que garantiu a vaga no torneio.

Além de Honduras, o Brasil enfrenta a Indonésia (7 de novembro, às 12h45) e a Zâmbia (10 de novembro, às 11h45) pela fase de grupos. Os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros, avançam à fase eliminatória, que terá rodadas de 32, oitavas, quartas, semifinais e final — marcada para 27 de novembro.

O Mundial Sub-17 passou a ser disputado anualmente e reúne 48 seleções, igualando o formato da próxima Copa do Mundo de 2026. O Catar será sede das edições de 2025 a 2029. Campeão em 1997, 1999, 2003 e 2019, o Brasil tenta repetir o sucesso conquistado em casa há seis anos e superar a campanha da última edição, quando caiu para a Argentina nas quartas de final.