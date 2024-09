Paquetá será titular mais uma vez contra o Paraguai (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira encontra o Paraguai na terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Defensores Del Chaco, em Assunção.

Em 18 jogos no estádio, a Seleção Brasileira venceu nove, perdeu quatro e empatou cinco vezes. São 30 gols marcados e 16 sofridos. Além disso, o Defensores Del Chaco é onde o Brasil sagrou-se campeão da Copa América em 1999, ao vencer o Uruguai por 3 a 0, com gols de Rivaldo e Ronaldo.

Em comparação com alguns estádios sul-americanos, a quantidade de jogos é baixa. Isso acontece por conta do antigo formato das Eliminatórias, que era disputada em grupos, reduzindo os encontros entre Brasil e Paraguai. Nas Eliminatórias para as Copas de 1990 e 1994, os países ficaram em chaves diferentes, e tanto em 1998 quanto 2014, a nossa seleção não disputou a competição classificatória.

No último jogo realizado no Defensores Del Chaco entre as duas seleções, o Brasil levou a melhor por 2 a 0, com gols de Neymar e Lucas Paquetá. Antes do resultado, havia um jejum de 35 anos sem vencer o Paraguai em Assunção, com a última vitória brasileira na capital paraguaia em 1985, quando a Seleção também venceu por 2 a 0, com gols de Zico e Casagrande.

Rodrygo, autor do gol da vitória contra o Equador, também já marcou em cima do Paraguai (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

Na última partida realizada entre as equipes, o time canarinho aplicou goleada de 4 a 1 na equipe paraguaia, em jogo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. Vini Jr marcou dois gols, enquanto Paquetá e Savinho completaram o placar – Alderete descontou.

Jogos importantes

Maior vitória: Paraguai 0 x 4 Brasil (Taça Oswaldo Cruz de 1948)

Maior derrota: Paraguai 2 x 0 Brasil (Eliminatórias da Copa de 2008)

Último jogo: Paraguai 0x2 Brasil (Eliminatórias da Copa de 2022)