Endrick em aquecimento pela Seleção Brasileira, em Curitiba, antes da partida contra o Equador. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 12:09 • Rio de Janeiro

O atacante Endrick foi a novidade no último treino da Seleção Brasileira, no CT do Caju, em preparação para a oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil encara o Paraguai na terça-feira (10), às 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção.

➡️ Mesmo com Vini Jr. favorito, lista da Bola de Ouro é preocupante para o futebol brasileiro

➡️ Torcedores exaltam Rodrygo após golaço em Brasil x Equador: ‘Bola de Ouro’

Endrick começou o treinamento tático desta segunda-feira (9) na vaga de Luiz Henrique, que só voltou entre os titulares na reta final. Essa deve ser a única mudança promovida pelo técnico Dorival Júnior na formação inicial. Com isso, Rodrygo passou para o lado direito do ataque.



Os dois já tinham disputado um lugar no time diante do Equador, que teve vitória brasileira por 1 a 0, com gol de Rodrygo, no Couto Pereira. O camisa 9 não chegou a ser utilizado na partida. O atacante do Botafogo começou como titular, foi substituído no segundo tempo e deu lugar a Estêvão, do Palmeiras.



Poupados no treino de domingo, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante André, o meia Paquetá e o atacante Vini Jr participaram normalmente da atividade. A justificativa do descanso ao quarteto foi o excesso de carga física.



Arana tinha uma preocupação maior por conta de dores no quadril, sofrida na última partida. Ele chegou a ser substituído por Wendell, mas não sentiu mais o incômodo e vai para o jogo.



A Seleção deve ir a campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vini Jr.

Endrick e Estêvão treinam pela Seleção Brasileira no CT do Caju. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Dorival Júnior está invicto à frente da Seleção, com três vitórias e cinco empates em oito jogos. Ele assumiu o time nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, além de disputar a Copa América e ter estreado agora nas Eliminatórias.



Com a vitória na rodada passada, a Seleção quebrou um jejum de quatro jogos (um empate e três derrotas seguidas) e pulou para a quarta posição nas Eliminatórias, com 10 pontos em sete jogos. Próximo adversário, o Paraguai ocupa a sétima posição, com seis pontos, e vem de empate sem gols com o Uruguai fora de casa.

O Brasil volta à campo nesta terça-feira (20), pela oitava rodada as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, a partir das 21h30 (Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção (PAR). Com a vitória sobre o Equador, a Seleção assumiu a quarta posição na classificação.

Guilherme Moreira, especial para o Lance! - Curitiba