Rodrygo comemora gol pelo Brasil (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 08:20 • Rio de Janeiro

Rodrygo não ficou entre os 30 indicados à Bola de Ouro. Em lista revelada na última semana, o meia-atacante, de forma surpreendente, está fora da briga pelo prêmio de melhor jogador do mundo entregue pela revista France Football.

Em resposta à lista, o brasileiro fez publicação provocativa nas redes sociais relembrando momentos especiais que viveu na última temporada, e de quebra, marcou o único gol da vitória da Seleção Brasileira sobre o Equador por 1 a 0, na sexta-feira (6). Em entrevista ao "ge", o Rayo admitiu ter se frustrado por não ter seu nome lembrado pelos organizadores da premiação.

- Fiquei chateado. Pela temporada que eu fiz, acho que merecia estar entre os 30, eu fiz por merecer. Todos que estão lá também fizeram um ótimo trabalho, não quero desmerecer ninguém, mas acho que eu merecia estar lá - afirmou.

Na ausência de Neymar, Rodrygo assumiu a camisa 10 e vive um momento positivo pela Seleção Brasileira. São três gols nos últimos sete jogos, além de ser o artilheiro do Brasil no ciclo iniciado após a Copa do Mundo de 2022, com seis bolas na rede. Em 2023-24, pelo Real Madrid, foram 17 gols e nove assistências em 51 jogos, sendo ativo nas conquistas de La Liga e da Champions League.

- Sei da minha importância e qualidade, e de tudo que posso entregar para a Seleção. Fico feliz de todos os treinadores gostarem de mim. Mas sei que posso fazer ainda muito mais do que já fiz. Estou feliz com o momento e espero continuar fazendo gols na Seleção, sendo importante. Acho que é por isso que estou aqui - disse o jogador.

Rodrygo, brilhando pelo Brasil, reclamou de ter ficado fora da Bola de Ouro (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Com Rodrygo entre os titulares, o Brasil de Dorival Júnior volta a campo na terça-feira (10). O duelo será contra o Paraguai, no caldeirão do Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília).