Dorival convoca substituto de Militão na Seleção Brasileira; clube da Série A é desfalcado

Dorival Júnior chamou Fabrício Bruno para substituir Militão na Seleção Brasileira







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 21:29 • Curitiba (PR)

O técnico Dorival Júnior convocou, na noite deste sábado (7), o zagueiro Fabrício Bruno para substituir Éder Militão na Seleção Brasileira. O defensor estará à disposição do comandante para o jogo com o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na terça-feira, às 21h30m de Brasília, em Assunção.

O atleta do Flamengo deve chegar em Curitiba neste domingo (8) e participará do treino no CT do Caju. A delegação só viajará a Assunção segunda-feira (9) em busca da segunda vitória consecutiva.

Em março, Fabrício Bruno recebeu suas primeiras chances na Seleção Brasileira sob comando de Dorival Júnior. Na ocasião, o zagueiro foi convocado para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos quais teve boa atuação.

Na última quarta-feira (4), Militão teve lesão muscular na coxa direita e foi cortado no dia seguinte porque tem previsão de recuperação em, no mínimo, duas semanas. O zagueiro do Real Madrid seria titular na partida da última sexta-feira contra o Equador, formando dupla com Gabriel Magalhães. Com isso, o Brasil enfrentou o Equador com 22 relacionados para o jogo, realizado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Fabrício Bruno em ação pela Seleção Brasileira em março passado (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)