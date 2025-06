Brasil encerra preparação para encarar o Equador; veja provável escalação

A Seleção Brasileira fez nesta quarta-feira (4) o último treino antes da partida contra o Equador, válida pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e tem provável escalação. A atividade foi a única em solo equatoriano e aconteceu no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, local do duelo.

O treinamento encerrou a preparação do Brasil para a estreia do técnico. Carlo Ancelotti. A imprensa pôde acompanhar o trabalho nos primeiros 15 minutos, e não houve indícios de um time titular durante o período aberto.

Escalação da Seleção Brasileira contra o Equador

Apesar do treino em Guayaquil não trazer novidades, a tendência é que Ancelotti mande a campo a equipe esboçada na terça-feira (3), ainda em São Paulo. Assim, a escalação do Brasil diante do Equador deve ter: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr.

Questionado sobre a possibilidade de revelar os 11 iniciais à imprensa antes do duelo com a seleção equatoriana, o treinador italiano brincou que "seria um pouco demais", mas disse o que espera da equipe.

— Dizer isso seria um pouco demais (risos). Espero que tenhamos uma equipe que compita, que lute, que apresente bom futebol, que seja capaz de mostrar o futebol que temos. Todos têm uma capacidade extraordinária, e esperamos ver isso — disse Ancelotti.

— Vamos jogar… Não quero dizer que não sei, porque eu sei (risos). Gosto de uma equipe que não tenha uma identidade. Não quero deixar claro o que queremos fazer. Não uma equipe que defende em 4-4-2 ou no 4-3-3, não. Todos têm que defender, todos juntos. 4-3-3 ou 4-4-2 é imprescindível com a bola. A criatividade que os jogadores têm, uma equipe organizada com a bola, sem a bola também. Um futebol que nos permite jogar um futebol atrativo e se ligar na criatividade. Não posso falar que não podem driblar, eles sabem o que têm que fazer. Trabalhar sem a bola e a criatividade com ela — explicou em outro momento.

