‘Ansioso’ pela estreia, Ancelotti faz mistério sobre Seleção que enfrentará o Equador

Sem revelar o time que irá enfrentar o Equador — "dizer isso seria um pouco demais", brincou —, o técnico Carlo Ancelotti disse que espera uma Seleção Brasileira que seja capaz de mostrar um grande futebol nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília) em Guayaquil. Será o primeiro jogo do Brasil sob o comando do treinador italiano, o que por si só gera grande expectativa.

— Espero que tenhamos uma equipe que compita, que lute, que apresente bom futebol, que seja capaz de mostrar o futebol que temos. Todos têm uma capacidade extraordinária, e esperamos ver isso — disse Ancelotti nesta quarta-feira (4), em entrevista concedida no hotel onde a Seleção Brasileira está hospedada, em Guayaquil.

O treinador admitiu que está ansioso pela estreia à frente da equipe que, ele não cansa de repetir, se trata "de uma das mais importantes do mundo".

— Estou um pouco ansioso, sim. Primeira partida, um novo desafio. Estou muito contente, mas um pouco ansioso, sim.

Carlo Ancelotti irá definir a Seleção Brasileira em treino no final da tarde desta quarta no Estádio Monumental de Guayaquil, palco do confronto com os equatorianos.

Na terça-feira (3), ainda em São Paulo, o técnico fez dois esboços de time. E deu indicativo de que a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti irá a campo com três atacantes: Estêvão, Richarlison e Vini Jr. Vale lembrar que Raphinha está suspenso para o jogo desta quinta.

Se vencer na estreia de Ancelotti, Seleção fica perto de classificação à Copa do Mundo

Quarto colocado na tabela das Eliminatórias, com 21 pontos, o Brasil tem um confronto direto com os equatorianos. Vice-líder do qualificatório sul-americano, o Equador tem 23. Se a Seleção Brasileira vencer na estreia de Ancelotti, o time nacional poderá encerrar a 15ª rodada atrás apenas da Argentina — que, com 31 pontos, lidera ao torneio.

Além disso, um triunfo em Guayaquil deixará a Seleção em condições de garantir a classificação matemática para a Copa do Mundo de 2026 já no próximo jogo, na terça (10), diante do Paraguai, na Neo Química Arena.