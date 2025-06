Camisa 10 tem dono? Ancelotti fala sobre disputa na Seleção Brasileira

Em entrevista coletiva às vésperas de estreia contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti fez suspense sobre quem será o camisa 10 da Seleção Brasileira. Ao falar da posição, o treinador destacou a características de alguns jogadores. Entre eles, atletas como Gerson, Andreas, Vini e Matheus Cunha foram citados pelo técnico.

- Essa equipe nas suas características tem qualidade no meio, porque Gerson tem uma boa qualidade não só para jogar na construção, mas no jogo entre linhas, como Bruno está acostumado a jogar. Cada jogador tem suas características, e cada jogo temos que mudar. Andrey tem muita qualidade, eu não conhecia muito. Vi nesses últimos dias e me parece um meia completo. O Andreas também muito bem. A criatividade não será o problema, porque na frente temos jogadores muito bons, como Vini, Matheus Cunha, Estevão que tem qualidade - disse Ancelotti.

Para ele, o maior problema será combinar a organização, a criatividade e o trabalho em grupo. Carlo Ancelotti irá definir a Seleção Brasileira em treino no final da tarde desta quarta no Estádio Monumental de Guayaquil, palco do confronto com os equatorianos. É possível que desenhe o possível time desta quinta-feira (5).

- O problema sempre é combinar a criatividade com a organização e o trabalho de grupo - disse Ancelotti.

Se vencer na estreia de Ancelotti, Seleção fica perto de classificação à Copa do Mundo

Quarto colocado na tabela das Eliminatórias, com 21 pontos, o Brasil tem um confronto direto com os equatorianos. Vice-líder do qualificatório sul-americano, o Equador tem 23. Se a Seleção Brasileira vencer na estreia de Ancelotti, o time nacional poderá encerrar a 15ª rodada atrás apenas da Argentina — que, com 31 pontos, lidera ao torneio.

Além disso, um triunfo em Guayaquil deixará a Seleção em condições de garantir a classificação matemática para a Copa do Mundo de 2026 já no próximo jogo, na terça (10), diante do Paraguai, na Neo Química Arena.