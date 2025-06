Ancelotti: ‘Só a qualidade individual no futebol moderno não é suficiente’

Um pouco ansioso pela estreia, mas bem à vontade diante de um batalhão de jornalistas, Carlo Ancelotti falou por mais de 30 minutos nesta quarta-feira (4), véspera do jogo da Seleção Brasileira diante do Equador, em Guayaquil. Ele elogiou o futebol brasileiro e a profusão de grandes jogadores que o País lançou ao mundo ao longo das décadas, mas ao mesmo tempo fez um alerta: não basta mais apenas ser craque.

— Eu acho que o jogador brasileiro tem sorte nesse sentido, porque a camisa do Brasil pesa muito. E eu acho que tem que ser um grande orgulho para eles colocá-la, porque colocaram ela nos melhores futebolistas do mundo, e, sobretudo, o melhor de todos, que foi o Pelé — disse Ancelotti em uma das respostas.

— Só a qualidade individual no futebol moderno não é suficiente. Tem que incorporar a qualidade individual com o sacrifício, o compromisso, a atitude — ensinou o treinador, em outro momento.

Carlo Ancelotti também falou sobre a mudança no clima que envolve o torcedor brasileiro. Nos últimos dias, a aflição pela campanha irregular nas Eliminatórias deu lugar a muita expectativa.

— A verdade é que, pelas últimas partidas da equipe nacional, pode ser que seja normal essa aflição, que não esteja feliz. Obviamente, perder para a Argentina, como eles perderam, não foi bom — lembrou o treinador, citando a goleada por 4 a 1 na rodada das Eliminatórias de março. O resultado acabou custando a queda do técnico Dorival Júnior.

— Mas temos que seguir em frente, com gana e com ilusão. Tudo o que queremos é que a equipe nacional do Brasil seja a protagonista no próximo Mundial.