Brasil domina o Paraguai no Sul-Americano Sub-20 e se classifica para o Mundial

O Brasil venceu o Paraguai por 3 a 1, nesta segunda-feira (10), pela terceira rodada desta fase do Sul-Americano Sub-20 e garantiu a classificação para a Copa do Mundo. Gustavo Prado, Rayan e Alisson marcaram os gols brasileiros, enquanto Aguayo diminuiu para os paraguaios. Com a vitória, a Seleção assume a ponta da tabela e enfrenta a Argentina, na próxima quinta-feira (13), em confronto direto.

Como foi a partida?

A Seleção Brasileira impôs seu estilo de jogo diante do Paraguai e conseguiu resolver a partida ainda no primeiro tempo. Com posse de bola e arrancadas em velocidade, a equipe de Ramón Menezes assumiu o controle do jogou e abriu o placar logos aos 14 minutos da primeira etapa, quando Rayan, na entrada da área, toca para Gustavo Prado, que arranca para abrir o placar no estádio Olímpico. O segundo gol não demorou muito tempo e veio dos pés da joia do Vasco. Rayan recebeu de Pedrinho na meia-lua, invadiu na área e tocou rasteiro, entre as pernas do goleiro do Paraguai. Dois gols de vantagem e jogo controlado.

Os paraguaios diminuíram, ainda no primeiro tempo, para dar emoção à partida. Cerca de 10 minutos depois do segundo gol brasileiro, Ángel Aguayo se antecipa à marcação, depois de cobrança de escanteio, e marcou de cabeça no canto direito de Felipe.



A segunda etapa foi de poucas emoções. O adversário até melhorou na partida e ofereceu perigo ao gol do Brasil, que contou com grandes defesas do Felipe para manter a vantagem brasileira na partida. Apesar da pressão uruguaia, foi a equipe de Ramón Menezes que ampliou o placar já no final da partida. Pedrinho arrancou em contra-ataque pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. O goleiro saiu mal, espalmou para o meio da área, e Alisson marcou de rebote para consagrar a vitória brasileira por 3 a 1 e assegurar a classificação para o Mundial. Com a vitória, o Brasil chega a nove pontos e assume a liderança da tabela, mas que pode ser recuperada pela Argentina, em duelo contra a Colômbia, nesta segunda-feira (10), a partir das 19h30 (de Brasília).

O que vem por aí?

Agora, o Brasil tem um clássico pela frente. A equipe comandada por Ramón Menezes entram em campo na próxima quinta-feira (13), contra a Argentina, a partir das 22h (de Brasília), no estádio Nacional Brígido Iriarte, na Venezuela, em confronto direto pelo topo da tabela de classificação. Ambas equipes seguem invictas nesta fase da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

PARAGUAI 1 X 3 BRASIL

3ª RODADA DO HEXAGONAL FINAL - SUL-AMERICANO SUB-20

📆 Data e horário: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas (VEN)

🥅 Gol: Gustavo Prado, 14'/1ºT; Rayan, 16'/1ºT; Ángel Aguayo, 24'/2ºT; Alisson, 32'/2ºT

🟨 Cartões amarelos: Breno Bidon (Brasil); Moscardo (Brasil); Aguayo (Paraguai); Paulinho (Brasil), León (Paraguai)

PARAGUAI (Técnico: Antolín Alcaraz)

Insfrán; Duarte, Paoli, Balbuena e León; Guiñazú e Ángel Aguayo; Gabriel Aguayo, Alfonso e Morinigo; Caballero.



BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Felipe; Jair, Gabriel Silva; Leandrinho; Rayan, Bidon, Pedro Henrique, Iago, Arthur e Wesley

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

🚩 Assistentes: Antoni Garcia (Venezuela) e Jose Martinez (Venezuela)

🖥️ VAR: Keiner Jimenez (Colombia)

