Brasil e Argentina dividem a liderança do Sul-Americano Sub-20

A Argentina venceu o Uruguai por 4 a 3, no Olímpico da UCV, em Caracas, pelo Sul-Americano Sub-20. Echeverri, duas vezes, e Carrizo, com outros dois, fizeram os gols da vitória, enquanto Lavega, duas vezes, e Picardo diminuíram para a Celeste.

Com o resultado, a Argentina chegou aos mesmos seis pontos do Brasil na segunda rodada do Hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, e também encaminhou uma vaga para o Mundial da categoria, de 27 de setembro a 19 de outubro, no Chile.

Apenas Brasil e Argentina mantêm 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas da fase final. Ainda restam três jogos. A equipe brasileira é superada pelos 'hermanos' no critério de gols marcados: seis contra dois.

Com as vagas para o Mundial Sub-20 encaminhadas, Brasil e Argentina passam a figurar uma disputa pelo título da competição de base. As seleções terão um confronto direto na quarta rodada do Hexagonal, no dia 13 de fevereiro, quinta-feira (13), às 22h (de Brasília).

Antes do confronto, na segunda-feira (10), o Brasil enfrenta o Paraguai, às 17h (de Brasília), e a Argentina encara a Colômbia, às 19h30m (de Brasília). Ambas as partidas serão realizadas no Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela.

Brasil e Argentina são as únicas seleções com 100% de aproveitamento na fase final do Sul-Americano Sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Vingança?

O encontro entre as seleções na competição não deixou boas lembranças para os brasileiros. Na primeira rodada da primeira fase, a Argentina goleou os comandados de Ramon Menezes por 6 a 0, um resultado acachapante.

O Brasil conseguiu se recuperar do baque ao longo do torneio. Classificado como terceiro colocado do Grupo B, a Seleção Brasileira faz boa campanha na segunda fase e venceu os seus dois jogos, contra Uruguai e Colômbia, os dois resultados por 1 a 0.