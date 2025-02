Reforço do Fluminense marca dois gols pelo Uruguai no Sul-Americano Sub-20

A Argentina venceu o Uruguai por 4 a 3 no Olímpico da UCV, em Caracas, pelo Sul-Americano Sub-20. Echeverri e Carrizo marcaram dois gols cada na vitória, enquanto Picardo e Lavega, reforço do Fluminense, descontaram para a Celeste, com este último balançando as redes duas vezes.

O jogo foi bastante movimentado. A Argentina chegou a abrir 3 a 0 no clássico. O Uruguai, diminuiu, mas a seleção albiceleste abriu 4 a 1. Nos últimos minutos, a Celeste conseguiu encostar no placar, mas não conseguiu o empate.

A Argentina lidera o hexagonal final da competição junto ao Brasil, ambos têm seis pontos na tabela e 100% de aproveitamento. O Uruguai é o quinto colocado do torneio, a seleção perdeu os dois jogos que disputou na fase final, contra os líderes.

Joaquin Lavega foi um dos destaques do Uruguai na derrota por 4 a 3 para a Argentina, nesta sexta-feira (7), pelo Sul-americano Sub-20 (Foto: Edison GAMEZ / AFP)

Reforço do Fluminense

Joaquín Lavega é um dos reforços do Fluminense nesta janela de transferências. Contratado junto ao River Plate, do Uruguai, o atacante de 20 anos assinou um vínculo com duração de cinco temporada com o Tricolor Carioca.

O jogador irá se apresentar ao Fluminense assim que terminar o Sul-Americano Sub-20. A última rodada da competição está marcada para o dia 16 de fevereiro, domingo, às 17h (de Brasília), quando o Uruguai enfrenta a Colômbia.

Atualmente, o Tricolor disputa o campeonato estadual. Lavega só estará à disposição de Mano Menezes na última rodada do Cariocão, no dia 23 de fevereiro, contra o Bangu, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, será opção para as disputas do Brasileirão, Copa do Brasil e Super Mundial de Clubes.