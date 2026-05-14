Alex Telles aponta culpado por eliminação do Botafogo na Copa do Brasil

Capitão do Botafogo, Alex Telles computou ao elenco alvinegro a responsabilidade pela eliminação precoce na Copa do Brasil. Eliminado, o Glorioso se juntou a gigantes como São Paulo e Bahia, também eliminados na 5ª fase da competição.

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➡️ Chape vence Botafogo, e mais um gigante dá adeus à Copa do Brasil; dê suas notas

— A gente não começou jogando bem, não controlou o jogo. Demos o primeiro tempo para a Chapecoense jogar, começamos muito lentos no jogo. Quando a gente tenta recuperar, já estava tarde, a gente começa a ir para cima, começa a deixar espaço na defesa, porque a gente precisa empatar o jogo, virar, enfim. Complicado. A culpa é nossa, dos jogadores — iniciou Telles.

— Pedir desculpa ao nosso torcedor, isso não tem que ser a nossa imagem, e não tem outra coisa a fazer a não ser trabalhar. Tem Brasileirão, Sul-Americana, mas a gente está muito frustrado aqui, porque esse não é nosso nível — disse, em entrevista pós-jogo à Globo.

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Allex Telles, líder e referência técnica do elenco, começou a partida no banco de reservas. No intervalo, o jogador se envolveu em uma breve discussão generalizada. O lateral entrou em campo apenas aos 68 minutos, no lugar de Marçal.

Jogadores da Chapecoense celebram gol contra o Botafogo, pela Copa do Brasil (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

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Como foi a derrota e eliminação do Botafogo?

Antes do primeiro gol da Chapecoense, o jogo era pouco movimentado, com o Botafogo assumindo um pouco mais de protagonismo, com mais investidas ao gol adversário. Após os 19 minutos, quando a Chape abriu o placar com Marcinho, o roteiro mudou. O atacante, ex-jogador do Botafogo, acertou um chutaço de fora da área, no canto esquerdo do goleiro Neto.

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A partir daí, a Chapecoense passou a dominar as ações ofensivas do jogo, abrindo caminho para o segundo gol que viria aos 51 minutos. Livre de marcação pelo lado direito, Everton encontrou Bolasie dentro da área para estufar as redes com um cabeceio preciso.

Vencendo por 2 a 0, placar que já garantia a classificação direta para as oitavas de final, o segundo tempo começou lento, com a Chape usando os artifícios que podia para diminuir o tempo de bola rolando. Foi justamente por fazer a famosa "cera" que o goleiro Anderson Paixão, da Chapecoense, foi advertido com um cartão amarelo.

Na reta final, o jogo virou uma verdadeira loucura. O Botafogo empilhou chances de gol: algumas vezes parou nas mãos do goleiro Anderson Paixão, em outras foi refém de finalizações desleixadas, desperdiçando as últimas chances de levar o jogo para os pênaltis.

Aos 48 minutos, o goleiro Neto foi até a área adversária, deixando a baliza alvinegra vazia. A Chape aproveitou o gol vazio e marcou no contra-ataque; porém, o gol foi anulado por impedimento.