Franclim Carvalho expõe fragilidade do Botafogo: 'Não faríamos o gol'

Nos minutos finais do segundo tempo, o Botafogo acumulou claras vantagens de gol, mas desperdiçou todas as chances. Algumas finalizações pararam nas mãos de Anderson Paixão, goleiro destaque do jogo, mas outras foram demérito dos jogadores alvinegros. O exemplo mais marcante foi o gol perdido pelo jovem Kadir, dentro da área.

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— O futebol é assim. Sabíamos que o adversário ia se fechar diante da vantagem, com o apoio dos torcedores, fazendo cera. Normalíssimo. O árbitro é quem tem que dar mais tempo, mas eu acho que ele poderia dar mais dez minutos e não faríamos gol. Afinal, tivemos três, quatro chances claras de fazer e não fizemos. Lembro de uma de cabeça, do Kadir, do Tucu (Joaquim Corrêa), com o pé esquerdo e de cabeça. Então, acho que criamos o suficiente para fazer gol, 22 chutes, mas zero gols.

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Botafogo perde para a Chapecoense por 2 a 0 e dá adeus a Copa do Brasil (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Primeiro tempo ruim

— O Alex falou bem. Demos 45 minutos de vantagem (para a Chapecoense). Quem dá 45 minutos de vantagem em um nível desses não tem vitória. Nós fomos muito melhores que a Chapecoense (no jogo de ida), e hoje a Chapecoense foi muito melhor que nós. No primeiro tempo, então, nem se fala. Temos essa consciência, jogamos muito devagar no primeiro tempo e a minha equipe não pode jogar assim. E os meus jogadores já mostraram que não jogam isso que jogaram no primeiro tempo.

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— Essa não é a imagem que queremos dar, obviamente. O primeiro tempo não pode sair da nossa cabeça. Vamos ter que nos lembrar disso todos os dias. Muito importante em todos os níveis, como financeiro. Desperdiçamos uma vantagem, por menor que fosse. Demos 45 minutos ao adversário e ele aproveitou.

Atuação de Danilo

— Nós jogamos com dois volantes. Temos um que sai mais e outro mais fixo, normalmente o Medina fica mais quando jogam os dois. Pelo ímpeto que o Danilo tem, ele sai mais. Quando construímos com três, temos que ter um volante mais baixo, hoje foi o Danilo no primeiro tempo. No segundo tempo corrigimos isso. Eu acho que o Danilo apareceu no segundo terço, ele faz a diferença. Quando baixamos para quebrar a pressão do adversário, o adversário não pressionou, então não precisamos baixá-lo mais. Temos liberdade para ser um ou outro, no primeiro tempo foi o Danilo, no intervalo eu falei que queria que fosse o Medina e no segundo tempo, fizemos isso.

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Como foi a derrota e eliminação do Botafogo?

Antes do primeiro gol da Chapecoense, o jogo era pouco movimentado, com o Botafogo assumindo um pouco mais de protagonismo, com mais investidas ao gol adversário. Após os 19 minutos, quando a Chape abriu o placar com Marcinho, o roteiro mudou. O atacante, ex-jogador do Botafogo, acertou um chutaço de fora da área, no canto esquerdo do goleiro Neto.

A partir daí, a Chapecoense passou a dominar as ações ofensivas do jogo, abrindo caminho para o segundo gol que viria aos 51 minutos. Livre de marcação pelo lado direito, Everton encontrou Bolasie dentro da área para estufar as redes com um cabeceio preciso.

Vencendo por 2 a 0, placar que já garantia a classificação direta para as oitavas de final, o segundo tempo começou lento, com a Chape usando os artifícios que podia para diminuir o tempo de bola rolando. Foi justamente por fazer a famosa "cera" que o goleiro Anderson Paixão, da Chapecoense, foi advertido com um cartão amarelo.

Na reta final, o jogo virou uma verdadeira loucura. O Botafogo empilhou chances de gol: algumas vezes parou nas mãos do goleiro Anderson Paixão, em outras foi refém de finalizações desleixadas, desperdiçando as últimas chances de levar o jogo para os pênaltis.

Aos 48 minutos, o goleiro Neto foi até a área adversária, deixando a baliza alvinegra vazia. A Chape aproveitou o gol vazio e marcou no contra-ataque; porém, o gol foi anulado por impedimento.