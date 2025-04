Benja crava nome ideal para assumir a Seleção Brasileira: ‘Estilo que o torcedor gosta’

O cargo de técnico da Seleção Brasileira segue vago após a goleada sofrida para a Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, que culminou na demissão de Dorival Júnior.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Benjamin Back foi direto ao afirmar que Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo e atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, é o nome ideal para assumir o comando da Amarelinha na reta final de preparação para o Mundial.

- Eu, desde que acabou a Copa de 2022, eu falo que o técnico tinha que ser estrangeiro. Desde 2022, perdemos tempo. Pra mim, seria um estrangeiro hoje, entraria o Jorge Jesus. Porque acho que ele tem um estilo de jogo que o torcedor brasileiro gosta, agressivo, intenso, vai pra cima. Então eu gostaria do Jorge Jesus. Mas eu acho que tem muito preconceito contra o treinador estrangeiro - afirmou o comentarista.

O fato de Jorge Jesus ser português, no entanto, é visto como um dificultador no processo, na visão de Back. Ainda assim, o treinador seria o quarto estrangeiro a comandar a Seleção, que contou com três nomes não brasileiros no último século.

Jorge Jesus é um dos nomes cotados para assumir o comando da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

Flamengo "lidera a fila"

Caso o nome de Jesus não seja aprovado, Benja tem como plano B Filipe Luís, atual comandante do Rubro-Negro. A decisão, inclusive, resolveria o problema da nacionalidade, ao mesmo tempo que apresenta um "padrão europeu" de futebol.

- Porque ele mata dois coelhos com uma cajadada só. Ele é brasileiro, não é? Mas futebolisticamente, ele é europeu. Ele é formado todo fora do Brasil. Você vai conversar com ele, a visão dele de futebol não é de brasileiro, ele é europeu. A formação dele como jogador foi toda na Europa. Ele tem o passaporte brasileiro e o futebol é europeu - explicou Back.

Em outubro do ano passado, o Flamengo anunciou a contratação do ex-lateral, que chegou à Gávea para substituir Tite no comando técnico. Na atual temporada, o treinador acumula 12 vitórias e três empates em 15 partidas, além do título estadual conquistado sobre o Fluminense.