Dupla brasileira entra na seleção da rodada da Premier League

Os brasileiros seguem se destacando na Premier League. Dessa vez, dois jogadores foram eleitos pelo lendário Alan Shearer para a seleção da rodada da competição. Autor de um dos gols na vitória do Fulham contra o Liverpool, Rodrigo Muniz foi um dos escolhidos. A outra vaga foi de Evanílson, que fez dois gols no empate de 2 a 2 contra o West Ham.

Por conta da grande vitória contra o líder Liverpool, o Fulham foi o time com mais jogadores escolhidos para a seleção da 31ª rodada da Premier League. Além do brasileiro Rodrigo Muniz, Bassey e Robinson também foram selecionados. Fora de campo, Marco Silva foi o técnico da rodada.

O outro destaque da rodada ficou por conta do Crystal Palace, que venceu o Brighton, por 2 a 1, e também teve três jogadores: Dean Henderson, Muñoz e Mateta. Com vitória sólida frente ao Leicester fora de casa, o Newcatle foi outro time em alta, com Livramento e Murphy selecionados para a seleção.

Veja a seleção de Alan Shearer da 31ª rodada da Premier League

Goleiro: Dean Henderson (Crystal Palace)

Defensores: Livramento (Newcastle), Bassey (Fulham) e Robinson (Fulham)

Meias: Muñoz (Crystal Palace), Murphy (Newcastle), Rogers (Aston Villa) e Johnson (Tottenham)

Atacantes: Rodrigo Muniz (Fulham), Mateta (Crystal Palace) e Evanílson (Bournemouth)

Técnico: Marco Silva

Com sete rodadas para o fim, a Premier League volta com partidas no próximo fim de semana. O Liverpool se encontra cada vez mais perto do título, já que soma nove pontos a mais que o Arsenal. As equipes ainda irão se enfrentar na antepenúltima rodada.