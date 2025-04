A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) reagiu à decisão da CBF de afastar por duas partidas os árbitros principais e demais integrantes da equipe que atuaram em Sport 1 x 2 Palmeiras e Internacional 3 x 0 Cruzeiro, na noite de domingo (6), em jogos válidos pela segunda rodada do Brasileirão. Em nota publicada nas redes sociais da entidade, a FPF reconhece e enaltece "a postura do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, diante dos fatos ocorridos na partida", diz o texto.

O afastamento foi motivado por erros dos árbitros de campo e do VAR, que resultaram em um pênalti (caso do jogo Sport x Palmeiras) e em uma expulsão (em Internacional x Cruzeiro). Ainda segundo a nota, a ação tomada pela CBF "demonstra, de forma clara, o compromisso inegociável do presidente Ednaldo Rodrigues com a moralidade do futebol brasileiro, bem como a seriedade e a independência da nova Comissão de Arbitragem, que se mostra isenta, imparcial e, sobretudo, sem qualquer compromisso com o erro".

No Recife, a principal reclamação do Sport foi contra o pênalti marcado para o Palmeiras já ao final da partida na Ilha do Retiro. Raphael Veiga caiu na área após toque de Matheus Alexandre — o vídeo mostra que o jogador do Sport toca antes na bola. Piquerez cobrou a penalidade e os paulistas venceram por 2 a 1.

A partida foi apitada por Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. Afro Rocha de Carvalho Filho era o quarto árbitro. O VAR estava com Rodrigo Nunes de Sá, e Diogo Carvalho Silva era o auxiliar de vídeo.

Confira a íntegra da nota da Federação Pernambucana

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) vem a público reconhecer e enaltecer a postura do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, diante dos fatos ocorridos na partida entre Sport Club do Recife e Sociedade Esportiva Palmeiras, realizada na Ilha do Retiro, nesse domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

Em resposta aos reclamos formais apresentados pela FPF e por seu filiado Sport Club do Recife, a Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, sob nova condução, adotou em menos de 24 horas uma medida firme e necessária: o afastamento das equipes de arbitragem de campo e de VAR envolvidas na partida, após análise criteriosa e respaldo técnico do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que identificou erros clamorosos na condução do jogo.

A ação demonstra, de forma clara, o compromisso inegociável do presidente Ednaldo Rodrigues com a moralidade do futebol brasileiro, bem como a seriedade e a independência da nova Comissão de Arbitragem, que se mostra isenta, imparcial e, sobretudo, sem qualquer compromisso com o erro.

A FPF entende que decisões como essa fortalecem as estruturas do nosso esporte, elevam o padrão da arbitragem nacional e garantem maior confiança às federações, clubes e torcedores de todo o país.

Reafirmamos nossa confiança na gestão do presidente Ednaldo e no trabalho técnico da nova Comissão, certos de que o caminho do rigor, da transparência e da retidão seguirá sendo trilhado.

Federação Pernambucana de Futebol