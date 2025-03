Ana Thaís ironiza atuação de jogador do Flamengo pela Seleção

Após a goleada sofrida pela Seleção Brasileira por 4 a 1 para a Argentina na última terça-feira (25), a comentarista dos canais "Globo", Ana Thaís Matos, por meio das redes sociais, comentou a atuação do lateral Wesley e ironizou o nível do futebol praticado no Brasil.

A comentarista disse que o lateral do Flamengo estava sendo apresentado ao "futebol de adultos" e que o nível do Brasil era uma "lerdeza".

A comentarista Ana Thaís Matos comentou a atuação de Wesley pela Seleção (Foto: Reprodução/X)

Atuação de Wesley no jogo entre Brasil e Argentina

O lateral direito do Flamengo esteve em campo durante todos os 90 minutos da partida que terminou em 4 a 1 para a Argentina. Esta foi a primeira partida do jogador de 21 anos como titular da Seleção Brasileira, e também foi sua primeira convocação.

Em 90 minutos, Wesley teve:

1 drible sofrido 26/32 de passes certos (81% de acerto) 1/2 passes longos certos 4/7 duelos no chão ganhos 8 perdas de posse de bola 2 faltas cometidas 1/1 drible bem sucecido

