Argentina x Brasil: ex-jogador da Seleção faz dura cobrança a Ednaldo Rodrigues

O Brasil foi goleado pela Argentina por 4 a 1 nas Eliminatórias, e um ex-jogador da Seleção desabafou sobre o momento da equipe. Durante a transmissão da Globo, Roger Flores mandou um recado direto a Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. O comentarista criticou as escolhas da entidade para o cargo de técnico e cornetou o trabalho de Dorival.

- Desde o 7 a 1 eu não sinto tanto constrangimento em uma partida de futebol da Seleção Brasileira. Seu Ednaldo Rodrigues foi eleito presidente da CBF, vamos cuidar um pouquinho do futebol? Temos que ter reformulação, tem que pensar na Copa do Mundo. Essa Seleção não tem nada de pronto, está entregue - disse Roger.

- O Ednaldo que começou esse processo de troca de treinador, ficamos quase um ano sem técnico. Muda treinador, divide técnico com Fluminense, traz o Dorival… Gosto do Dorival, tenho maior respeito, grande trabalho no futebol brasileiro. Mas na Seleção não deu certo, não funcionou. E não temos mais tempo de espera - completou.

No primeiro gol, Thiago Almada girou em cima de Marquinhos e serviu Julián Álvarez, que ganhou de Guilherme Arana e Murillo para tocar na saída do goleiro Bento. Minutos depois, Enzo Fernández ampliou para a Argentina. Aos 26', Matheus Cunha diminuiu para a Seleção Brasileira. Mac Allister ampliou para os argentinos no fim do primeiro tempo. Simeone completou a goleada no segundo tempo.

Roger Flores criticou Marquinhos em gol

Durante o jogo, Roger criticou Marquinhos no primeiro gol da Argentina.

"O Marquinhos não pode ir tão mole no lance, principalmente deixar o Almada, que é um jogador magrinho, girar com tanta facilidade. De frente, com a bola dominada, ele enxerga muito o jogo"

