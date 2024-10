Dorival Júnior, técnico da Seleção, convoca jogadores para as Eliminatórias da Copa do Mundo contra Chile e Peru (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







A sina de lesões na Seleção Brasileira parece não ter fim. Dos 23 nomes convocados por Dorival Júnior para enfrentar Chile e Peru pelas Eliminatórias da Copa de 2026, cinco precisaram ser cortados. No último domingo (6), Vini Jr, principal jogador da equipe, foi mais um a ficar fora.

Além das cinco mudanças, Dorival teve mais um desfalque inesperado. Taffarel sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante os treinamentos no Liverpool, onde também atua como preparador de goleiros, e não poderá acompanhar o Brasil nesta Data Fifa. Com isso, a CBF anunciou a convocação de Octavio Ohl, preparador de goleiros do São Paulo.

Desde que assumiu a Seleção, o técnico precisou fazer 15 alterações nas listas originais de nomes convocados. A atual é a com mais modificações até o momento: Bremer (zagueiro), Alisson (goleiro), Militão (zagueiro), Guilherme Arana (lateral-esquerdo) e Vini Jr (atacante).

Para substituí-los, Dorival chamou Beraldo (PSG), Weverton (Palmeiras), Fabrício Bruno (Flamengo), Alex Telles (Botafogo) e Andreas Pereiras (Fulham).

Não houve uma convocação sequer que Dorival não tenha precisado fazer substituições. Em sua primeira lista, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, também foram cinco cortes. Relembre os cortes de convocações anteriores:

Amistosos contra Inglaterra e Espanha

Ederson cortado, Léo Jardim chamado

Marquinhos cortado, Fabrício Bruno chamado

Martinelli cortado, Galeno chamado

Casemiro cortado, Pepê chamado

Gabriel Magalhães cortado, Bremer chamado

Copa América

Ederson cortado, Rafael chamado

Eliminatórias contra Equador e Paraguai

Yan Couto cortado, William chamado

Savinho cortado, Lucas Moura chamado

Pedro cortado, João Pedro chamado

Éder Militão cortado, Fabrício Bruno chamado

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quinta-feira (10), contra o Chile, às 21h (de Brasília), no estádio Nacional do Chile, em Assunção. O Brasil é o quinto colocado na classificação geral, com 10 pontos, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.