Confira os principais destaques e a agenda da Data Fifa

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com o início da Data Fifa, o Lance! prepara uma lista com destaques e os principais jogos que irão acontecer nos próximos dias. O guia também contará com uma agenda para o fã saber quando acompanhar as maiores atrações.

Na Europa

Na Europa, as seleções disputam as duas rodadas (3ª e 4ª) da Liga das Nações em busca de vagas na fase final com as quatro melhores. Os principais destaques ficam com os jogos de Inglaterra, Portugal, Itália, França, Alemanha, Holanda e Espanha.

Rodada 3

Israel x França - 10/10 - 15h45 (de Brasília)

Itália x Bélgica - 10/10 - 15h45 (de Brasília)

Inglaterra x Grécia - 10/10 - 15h45 (de Brasília)

Hungria x Holanda - 11/10 - 15h45 (de Brasília)

Bósnia e Hezergovina x Alemanha - 11/10 - 15h45 (de Brasília)

Polônia x Portugal - 12/10 - 15h45 (de Brasília)

Espanha x Dinamarca - 12/10 - 15h45 (de Brasília)

Rodada 4

Finlândia x Inglaterra - 13/10 - 13h (de Brasília)

Itália x Israel - 14/10 - 15h45 (de Brasília)

Bélgica x França - 14/10 - 15h45 (de Brasília)

Alemanha x Holanda - 14/10 - 15h45 (de Brasília)

Espanha x Sérvia - 15/10 - 15h45 (de Brasília)

Escócia x Portugal - 15/10 - 15h45 (de Brasília)

França encara dois compromissos complicados na Liga das Nações (Foto: Franck FIFE / AFP)

Na América do Sul

Na América do Sul, as equipes disputam duas rodadas (9ª e 10ª) das Eliminatórias em busca de seis vagas na Copa do Mundo de 2026. Os destaques são os confrontos da Seleção Brasileira, Argentina, Uruguai e Colômbia.

Rodada 9

Bolívia x Colômbia - 10/10 - 17h (de Brasília)

Venezuela x Argentina - 10/10 - 18h (de Brasília)

Chile x Brasil - 10/10 - 21h (de Brasília)

Peru x Uruguai - 11/10 - 22h30 (de Brasília)

Rodada 10

Colômbia x Chile - 15/10 - 17h30 (de Brasília)

Uruguai x Equador - 15/10 - 20h30 (de Brasília)

Argentina x Bolívia - 15/10 - 21h (de Brasília)

Brasil x Peru - 15/10 - 21h45 (de Brasília)

Brasil voltaa campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

No resto do mundo

Na Ásia, as equipes disputam as duas rodadas (3ª e 4ª) da terceira fase das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Seleções tradicionais, como Japão, Coreia do Sul e Irã, entrarão em campo nos dias 10 e 15 de outubro.

Na América do Norte e Central, as seleções disputam vagas nas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. Equipes que já estão classificadas para o mata-mata, como México, Estados Unidos, Canadá e Panamá disputarão amistosos entre si.

Na África, as equipes disputam a fase qualificatória em busca de uma vaga na Copa de Nações Africanas de 2025.