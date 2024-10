Treino do Flamengo com técnico Filipe Luis (foto: Marcelo Cortes /CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 16:16 • Rio de Janeiro

Inicialmente convocado pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, Eder Militão foi cortado da relação após sentir uma lesão jogando pelo Real Madrid, na Champions League. Com a baixa, o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, foi convocado no seu lugar. O zagueiro do Flamengo estará à disposição da comissão para o duelo contra o Chile, em Santiago e o Peru em Brasília, marcadas para os dias 10 e 15 de outubro, respectivamente.

Com a chegada de Filipe Luís no comando técnico do Flamengo após a saída de Tite (ex-técnico da Seleção), o zagueiro que era titular perdeu espaço e passou a frequentar o banco da equipe rubro-negra. Sobre a escolha de Léo Ortiz como titular no lugar de Fabrício Bruno, o novo treinador explicou que foi uma 'escolha tática'.

A reincidente lesão de Éder Militão

Éder Militão sentiu uma pancada na coxa direita e foi substituído no começo do segundo tempo. Também por uma lesão na coxa direita, durante um treino, Militão tinha sido cortado da seleção antes dos jogos com o Equador e o Paraguai pelas eliminatórias, no início de setembro.

Última convocação

Fabrício Bruno já havia sido convocado como suplente de Éder Militão em setembro deste ano, quando o zagueiro do Real Madrid precisou ser cortado por lesão.