Dorival corta Vini Jr da Seleção e convoca jogador da Premier League

Andreas Pereira foi o escolhido de Dorival Júnior (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 11:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Andreas Pereira, do Fulham, foi anunciado como o substituto de Vini Jr na Seleção Brasileira, após lesão do ponta. O jogador, de 28 anos, estará disponível para os próximos jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

➡️ Artur Jorge, do Botafogo, cobra convocação de jogador para Seleção Brasileira

Após ter brilhado na vitória do Real Madrid, neste sábado (5), Vini Jr deixou a partida apoiando o ombro e com expressão de dor. O clube espanhol divulgou oficialmente o boletim médico do atacante, diagnosticado com uma lesão cervical e terá seu quadro de evolução avaliado futuramente.

Assim, o craque brasileiro não poderá participar das partidas da data Fifa. Logo, Dorival Júnior selecionou Andreas Pereira como o jogador para repor na convocação. Essa é a quarta mudança que o técnico é obrigado a fazer lista de convocados para os jogos contra Chile e Peru. O zagueiro Bremer, da Juventus, o lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, e o goleiro Alisson, do Liverpool, se lesionaram e foram cortados. Foram chamados o zagueiro Beraldo, do PSG, o lateral Alex Telles, do Botafogo, e o goleiro Weverton, do Palmeiras. A apresentação dos jogadores será na segunda-feira (7), em São Paulo.

➡️ Eleições 2024: pode votar com camisa de time?

Andreas Pereira esteve em convocações recentes da Seleção Brasileira. Atualmente, ele é o camisa 18 do Fulham, da Premier League. O jogador já teve passagem pelo Flamengo mno futebol brasileiro.

Essas partidas contra Chile e Peru estão marcadas para os dias 10 e 15 de outubro, em Santiago e Brasília, respectivamente.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional