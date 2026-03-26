Ataque da França é modelo e preocupação para o Brasil em amistoso mais forte pré-Copa

O Brasil chega para a última Data Fifa antes da convocação para a Copa do Mundo enfrentando o adversário mais forte do ciclo após o Mundial do Catar. A partida contra a França, nesta quinta-feira (26), às 17h (horário de Brasília) no Gillette Stadium, em Foxborough, marca o maior desafio do Brasil desde a derrota para a Croácia, nas quartas de final de 2022.

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O planejamento do departamento de seleções do Brasil previa justamente uma escalada no nível dos adversários dos amistosos pré-Copa, com encerramento programado para acontecer diante de equipes europeias.

Contra a França, a Seleção precisa provar que está no nível da finalista das duas últimas Copas e campeã de 2018. A equipe francesa também aparece como favorita à conquista da Copa do Mundo de 2026.

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Embora tenha de escalar uma equipe longe da ideal por causa dos desfalques após a convocação para esta Data Fifa, Carlo Ancelotti poderá medir o poder ofensivo da Seleção Brasileira, considerado um trunfo de sua equipe. E ter, contra si, um dos ataques mais poderosos da atualidade.

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Sem poder contar com Estêvão, artilheiro da "Era Ancelotti" até aqui com cinco gols, o italiano mandará a campo um quarteto formado por Gabriel Martinelli, Vinicius Júnior, Matheus Cunha e Raphinha.

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Até aqui, na temporada 2025/2026, o quarteto ofensivo brasileiro balançou as redes em 54 oportunidades por seus clubes. Embora Vinicius Júnior e Raphinha estejam em grande fase, a comparação em números com a França apresenta desvantagem para o Brasil.

Vini Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Vinicius Jr pelo Real Madrid marcou 17 gols e deu nove assistências em 43 jogos. Raphinha no Barcelona fez 19 gols e sete assistências em 31 jogos. Gabriel Martinelli pelo Arsenal registrou 11 gols e cinco assistências em 42 jogos. Matheus Cunha no Manchester United somou sete gols e dois assistências em 30 jogos.

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O quarteto francês, porém, mostrou mais efetividade até aqui na atual temporada. Mbappé é o grande destaque, com mais gols marcados do que jogos com a camisa do Real Madrid. E Dembelé chega à Copa consolidado com o prêmio de Melhor do Mundo no ano passado.

Rayan Cherki pelo Manchester City marcou nove gols e deu 11 assistências em 41 jogos. Ousmane Dembélé no PSG fez 12 gols e oito assistências em 29 jogos. Kylian Mbappé pelo Real Madrid registrou 38 gols e cinco assistências em 35 jogos. Michael Olise no Bayern de Munique somou 16 gols e 23 assistências em 39 jogos.

Quando o recorte fica apenas com as apresentações com as respectivas seleções, outra vez o quarteto ofensivo francês mostra mais regularidade.

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Cherki, Olise, Mbappé e Dembélé superam Vinicius Jr, Raphinha, Martinelli e Cunha têm sete gols contra dois, três assistências contra dois e cerca de 40 passes decisivos estimados contra 16.

Pela França, Mbappé marcou cinco gols em quatro jogos, Olise fez dois em cinco jogos e Cherki e Dembélé não balançaram as redes nos poucos jogos. Pelo Brasil, Vinicius Jr e Martinelli fizeram um gol cada, enquanto Raphinha e Cunha não marcaram em suas aparições.

A França tem três assistências, todas de Mbappé em quatro jogos, com os demais sem registros diretos. O Brasil tem uma de Vinicius em quatro jogos e uma de Cunha em quatro jogos, sem contribuições de Raphinha ou Martinelli.